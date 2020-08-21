六福搶商機 中秋禮盒開賣
消費者出不了國門，國內觀光飯店等不到商務及外國觀光客，全面搶攻各種商機，中秋節各種需求月餅禮盒商機上看20億元，成為兵家必爭之地，六福（2705）針對中秋贈禮需求，推出2款有特色的月餅外，考量到年節到親友家團圓聚餐，首度一口氣推出4款伴手禮市場商機，瞄準中秋月商機。
中秋節為華人的三大節日之一，許多人都會選在此佳節送禮祝福，過往每年至少約有20億元以上市場規模，六福今年推出橫跨各種價位的月餅及伴手禮，價格由帶擴大為239到1999元，目標中秋檔期禮盒業績上看1500萬元，較去年持平；其中，6款禮盒中有3款設有素食品項，兼顧素食者需求。
今年中秋節是連續4天假期，預估餐點等需求會增加，也因為疫情考量，恐怕會有不少人在家裡聚會，看好親友聚餐大餅，六福開發4款中秋伴手禮產品，從平價市場到高端市場都有，符合各種伴手禮需求，包括「福燕窩禮盒」1999元、「山珍海味雙醬組」1280元、「頤園酸梅湯」349元、「關西仙草茶」239元，其中，飲品都是聚餐當下，就可以跟家人朋友一起分享。
六福也推估，今年中秋檔期的銷售額預計為台幣1500元，今年伴手禮則首度推出4款，價格也進行市場區隔，讓消費可以依需求、送禮對象不同來考量，推估，這次推出多價位策略，銷售有機會比預期好，銷售額就可望比去年成長。
而且這次的月餅也比往年更有特色，領先全台推出素食可吃的肉月餅，食材採用最近超夯的未來肉入料；另外，還推出超可愛擬真水果造型的禮盒組，視覺看起來像水果，吃起來卻是糕餅，一次滿足視覺及味覺；另外，還將人人都愛的燒味三寶製成廣式月餅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言