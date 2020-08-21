六福搶商機 中秋禮盒開賣

消費者出不了國門，國內觀光飯店等不到商務及外國觀光客，全面搶攻各種商機，中秋節各種需求月餅禮盒商機上看20億元，成為兵家必爭之地，六福（2705）針對中秋贈禮需求，推出2款有特色的月餅外，考量到年節到親友家團圓聚餐，首度一口氣推出4款伴手禮市場商機，瞄準中秋月商機。

中秋節為華人的三大節日之一，許多人都會選在此佳節送禮祝福，過往每年至少約有20億元以上市場規模，六福今年推出橫跨各種價位的月餅及伴手禮，價格由帶擴大為239到1999元，目標中秋檔期禮盒業績上看1500萬元，較去年持平；其中，6款禮盒中有3款設有素食品項，兼顧素食者需求。

今年中秋節是連續4天假期，預估餐點等需求會增加，也因為疫情考量，恐怕會有不少人在家裡聚會，看好親友聚餐大餅，六福開發4款中秋伴手禮產品，從平價市場到高端市場都有，符合各種伴手禮需求，包括「福燕窩禮盒」1999元、「山珍海味雙醬組」1280元、「頤園酸梅湯」349元、「關西仙草茶」239元，其中，飲品都是聚餐當下，就可以跟家人朋友一起分享。

六福也推估，今年中秋檔期的銷售額預計為台幣1500元，今年伴手禮則首度推出4款，價格也進行市場區隔，讓消費可以依需求、送禮對象不同來考量，推估，這次推出多價位策略，銷售有機會比預期好，銷售額就可望比去年成長。