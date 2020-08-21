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北市府這兩棟捷運宅出租超熱 租金最低一坪489元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
蘆洲站「希望城市」 圖／業者提供
蘆洲站「希望城市」 圖／業者提供

根據北市捷運工程局的租售資料顯示，北市分回的聯開大樓的店鋪、商場、一般事務所、辦公室與住宅部分，租金最高的出現在京站，每坪租金達4879元，其次則是捷運永春站的店鋪，每坪租金為4346與4858元。

出租量最多的則是蘆洲站的聯開住宅，共出租504戶每坪租金從489元~1096元，其次則是美河市的辦公室出租399戶，租金每坪558~1116元，美河市的聯開住宅也出租161戶，兩個大型聯開案就累計出租逾千戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，捷運宅向來是房市的票房保證，不管是租、售在市場上都相當熱門，尤其是大型的聯開案包括南勢角站的南方之星、美河市等案，對外出售時也都吸引許多民眾參觀與投標。

由於捷運宅的租售需求穩定，市府分回不管是出租、出售或者轉做社會住宅，都相當受到市場歡迎。

根據統計資料顯示，北市聯開大樓分回出租的部分，租金最高的出現在京站，辦公室、一般零售業出租租金每坪1,086 ~ 4,879元，捷運永春站的店鋪每坪租金為4346與4858元，也是相對租金較高的金店面，由於周邊的居住人口密集且靠近信義計畫區商圈，沿街店面都有穩定的消費人潮，因此可以維持較佳的租金水準。

出租最熱門的則包括蘆洲站的「希望城市」與新店小碧潭站的「美河市」，由於兩者都屬於大型開發案，不儘捷運機能便利，還能夠塑造較佳的社區環境，甚至美河市還開發商場與大型的量販店等，從出租狀況都可以看出市場需求穩定。

蘆洲站的聯開住宅，共出租504戶每坪租金從489元~1096元，其次則是美河市的辦公室出租399戶，租金每坪558~1116元，美河市的聯開住宅也出租161戶，兩個捷運聯開社區北市出租的戶數累計就上千戶。

租金 捷運

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