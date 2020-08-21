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中鋼10月及第4季盤價 平均調漲3.36%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2020年第4季/10月各項鋼品內銷基價調整金額。中鋼提供
中鋼2020年第4季/10月各項鋼品內銷基價調整金額。中鋼提供

中鋼（2002）綜合考量近期國際鋼價觸底回升並適度反映原料成本，這次盤價調漲新台幣500~1,000元/噸，平均調幅3.36%，並搭配多元配套方案，持續協助客戶提升出口競爭力。

中鋼說，這次10月的月盤是最後一次N+2月盤，下次月盤產品將於10月精進為N+1月盤 (10月中旬開出11月交期的盤價)，以求更能即時貼近市況以符合用鋼業者期待，並力行縮短交期，優化產銷及升級服務。

中鋼表示，國際鋼鐵行情及供需方面，弱勢美元助漲國際原物料價格，鐵礦砂因巴西疫情嚴峻造成供給疑慮及中國大陸產銷兩旺，帶動近期國際鐵礦砂價格突破每噸127美元，創下六年新高。中國大陸疫情緩解後，製造業率先復工復產，鋼材總體庫存加速去化，出口持續下滑，進口則大幅增加，寶武鋼9月熱冷軋內銷價每噸調漲200~260人民幣(約30~40美元)，加上洪災後重建題材，拉動流通行情大幅上揚，進一步推升亞洲鋼價。

因全球鋼廠出現虧損，在「減產保價」策略下，印度國內鋼廠連續五週調升內銷價格，9月交期約每噸550美元，過往低價出口報盤已不復見。另，越南河靜鋼廠10月內外銷調漲每噸45美元，而日本鋼廠10月外銷報價已達每噸CFR 550美元，亞洲鋼鐵市場交易熱絡，歐美市場解封拚經濟需求逐步回溫，主力鋼廠亦積極順勢推升行情。

鐵礦砂價格 中鋼 疫情

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