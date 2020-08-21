泰昇-KY新增醫療產品產線 高規格醫療口罩第4季量產

東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY（8480）瞄準全球疫情需求，積極往新事業布局。公司表示，除原有的紙尿褲、衛生棉及濕紙巾等衛生產品外，計畫往醫療產品布局，初步進行高規格醫療口罩的生產，預計於今年第4季量產並透過現有通路銷售，之後將再規劃其他醫療產品線，以因應東協國家及其外銷市場龐大需求。

泰昇-KY表示，消費者已漸漸適應後疫情時代對生活的影響，民生消費市場逐漸恢復，公司也同步加強產品行銷力度，因此第3季營收估計將逐月墊高，並預計於第4季旺季恢復成長。隨著未來世界經濟重返正軌，以及美中貿易衝突加劇引發之全球供應鏈轉移，將大力拉動東協國家經濟重回高成長，其中多方預測越南將是最大受益者，因此公司對於近期展望仍抱持審慎樂觀的看法。

泰昇-KY上半年稅後淨利1.95億元，年增41.75％，每股純益為4.97元。今年上半年泰昇雖受肺炎疫情衝擊民生消費市場，營收僅持平，惟受惠原物料成本下跌毛利率仍維持高檔約37%，帶動獲利大幅成長超過四成創同期歷史新高。