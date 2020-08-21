吳東興逝世 新光三越：後續人事變動走公司流程

新光三越今（21）日發布重大訊息，董事長吳東興於今（20）日辭世，至於未來董事長一職將由誰接任，新光三越表示，目前會先進行董事長後事，公司現在正常運作，未來人事的變動，將會走公司後續流程，公司也都正常運作。

新光三越提到，吳東興對於事業專注，50年如一日的勤謹不懈，也對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜；無論處於順境或逆境，都能從容以對、安穩前行，如同基石般的安定新光三越。

吳東興出生於新竹，為新光集團主要創辦人吳火獅之兄吳金龍長子，1989年與日本三越集團共同成立新光三越百貨，出任董事長。

吳東興有三子，包括老大、前新光三越總經理吳昕達；老二、現任新光三越總經理吳昕陽；老三、新光三越集團業務本部長兼任新光影城董事長吳昕昌。

新光三越雖以董事長吳東興為首，但其實台灣市場幕後總舵手，是他的二兒子吳昕陽，他擔任新光三越執行副總經理多年，去年剛從兄長吳昕達手中接棒總經理，今年新光三越舉辦一年一度的攝影展，並舉辦吳東興的攝影個展，他親自陪同父親看展，不料卻是吳東興最後一次現身公開場合，也令外界意外。