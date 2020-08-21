聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳東興逝世 新光三越：後續人事變動走公司流程
新光三越今（21）日發布重大訊息，董事長吳東興於今（20）日辭世，至於未來董事長一職將由誰接任，新光三越表示，目前會先進行董事長後事，公司現在正常運作，未來人事的變動，將會走公司後續流程，公司也都正常運作。
新光三越提到，吳東興對於事業專注，50年如一日的勤謹不懈，也對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜；無論處於順境或逆境，都能從容以對、安穩前行，如同基石般的安定新光三越。
吳東興出生於新竹，為新光集團主要創辦人吳火獅之兄吳金龍長子，1989年與日本三越集團共同成立新光三越百貨，出任董事長。
吳東興有三子，包括老大、前新光三越總經理吳昕達；老二、現任新光三越總經理吳昕陽；老三、新光三越集團業務本部長兼任新光影城董事長吳昕昌。
新光三越雖以董事長吳東興為首，但其實台灣市場幕後總舵手，是他的二兒子吳昕陽，他擔任新光三越執行副總經理多年，去年剛從兄長吳昕達手中接棒總經理，今年新光三越舉辦一年一度的攝影展，並舉辦吳東興的攝影個展，他親自陪同父親看展，不料卻是吳東興最後一次現身公開場合，也令外界意外。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言