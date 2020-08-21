新光三越董事長吳東興 是企業家也是台灣攝影名家

新光三越百貨董事長吳東興辭世，享受81歲。對此，新光三越稍早發出聲明，證實此事。吳東興除了是企業家，也是一名知名攝影家，每年新光三越舉辦的國際攝影聯展，他都會共襄盛舉。

熱愛攝影的新光三越董事長吳東興，2019年特別展出近5年的櫻花攝影作品，足跡遍及台灣陽明山、三芝、九族文化村、日本東京、京都等地，透過他的鏡頭，櫻「姿」綻放，美不勝收，也看得到他掌握不同「時序」美感的攝影功力。

吳東興曾指出，生活美景由老天賞賜予我們，而不同「時序」的美感，正是攝影帶給他最大的樂趣，而「時序」本身也是個規律者，所以當「時序」在考驗你的攝影耐心時，你大可不必亂了方寸，靜下心來等候或是享受當下，用心感受「時序」所將要交付予我們的攝影課題，則是攝影帶給他的體悟。

此外，在「2018新光三越國際攝影聯展系列活動」時，吳東興也以台灣攝影名家身份，於現場以《樂園》為主題，進行個展，與享譽國際的國家地理重量級攝影師-麥可・山下Michael Yamashita的作品一同展出。