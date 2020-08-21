戶外休閒運動風狂吹 鈺齊-KY、愛地雅股價亮燈

新冠疫情改變生活型態，讓休閒運動產業的市場規模放大，相關概念股也獲買盤青睞，成為吸金焦點。包括鈺齊-KY（9802）與愛地雅（8933）今日股價皆飆上漲停，其中，鈺齊-KY放量上攻後，股價一路在漲停價位開開關關，愛地雅盤中成功鎖在漲停價位。法人表示，後疫情時代看好戶外活動需求增強，包括相關製鞋、腳踏車等產業皆可望受惠。

鈺齊-KY表示，主要銷售地區歐美市場已陸續不同程度解封並開始部份商業性活動，消費需求有望逐漸提升，不過，未來營運表現，仍要看終端消費市場與疫情控管效果目前看來，全球戶外運動休閒風潮依舊，包括自行車、登山、戶外健走、越野跑步等，公司也持穩擴增調配產能，並持續提升自動化生產比重，也將積極投入新品牌新鞋款的超前開發。

鈺齊-KY目前大陸、越南、柬埔寨等地的生產線都已恢復正常產能，上半年大陸、越南以及柬埔寨之占比分別為27.8％、48.5％、23.7％，非大陸產能占比已逾七成，高於2019年66%，以及2018年60%；而銷售地區歐洲仍屬主要市場，比重為44.7%，美洲市場則是逐年開發有成，上半年比重來到39.0%，高於2019年36%及2018年31%。

鈺齊-KY上半年合併營收51.49億元，雖年減13.2%，但毛利率及營業利益率分別達22.0%及11.4%，分別較去年揚升4.5及2.2個百分點，二者皆屬歷年同期新高，歸屬於母公司稅後淨利5.26億元亦為同期新高，EPS3.01元，分別較去年同期增加4.8％與減少6.2％。