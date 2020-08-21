被控違反證交法財報不實罪 大同林郭文艷夫婦被訴

大同（2371）集團旗下面板廠華映去年宣告破產，遭員工指控與大同集團隱匿投資中國華映有關，台北地檢署調查後認定大同及台灣華映隱匿財報重大契約承諾，19項承諾中，其中有6項承諾的隱匿對投資人影響最大，今（21）日以違反證交法財報不實罪，起訴林蔚山夫婦、華映前財務長兼會計主管汪志成、前財務長簡永忠和前總經理林盛昌。

2018年12月13日晚間，台灣華映突然宣布聲請重整，華映工會及員工無人事先知悉消息，而當時台灣華映宣稱，原因是中國孫公司華映科技向台灣華映追討帳款、子公司華映百慕達公司無法清償12月18日到期的香港民生銀行5,300萬美元借款。

檢方調查，台灣華映2006年間計畫收購大陸閩東電機，再改名華映科技到深圳交易所上市，華映為讓大陸官方核准此收購案，多次拜會福建省政府高層，陸方要求華映要維持閩東電機原有利潤和保障原始股東權益，因此需提供業績保證，華映最後以華映百慕達公司、華映納閩公司的名義簽下19項承諾保證。

檢方認為，19項承諾中，其中有6項承諾的隱匿對投資人影響最大，包括「重組方不減持上市公司股分承諾」，導致華映公司當時持有的華映科技股票全部無法買賣，而此重大利空消息被隱匿後，投資人僅知收購案利多，卻不知道利空。