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張安平一鞠躬 親闖澳花村溝通台泥水泥窯處理垃圾案
台泥（1101）董事長張安平推動花蓮和平水泥窯協同處理垃圾案不遺餘力，昨日晚間再度率隊，親闖目前反對此案最用力的宜蘭澳花，他對於先前台泥與當地溝通接觸不到位，一鞠躬向在場澳花村民致歉。
張安平昨晚率台泥總經理、副總及高階主管，參加南澳鄉公所舉行的台泥和平水泥窯高溫協同處理生活垃圾BOO案說明會。
由於花蓮當地沒有焚化爐，每天產生超過100公噸的垃圾，都是仰賴宜蘭代燒或送掩埋場堆積，目前花蓮縣所堆積的垃圾量已超過3萬公噸，面臨嚴重的垃圾危機，花蓮縣政府因此希望台泥能利用水泥窯高溫協同處理生活垃圾。
惟台泥和平廠處理的是花蓮的垃圾，和平廠緊鄰的南澳澳花村則位在宜蘭，有澳花村民質疑，認為垃圾問題與澳花無關，｢如果垃圾在你家燒你願意嗎？」
對此，張安平親入虎穴溝通，一開場，就懇切一鞠躬向在場澳花村民致歉，他表示：｢對於沒有經常來鄰近和平的澳花跟鄉親接觸溝通，我代表所有台泥人，向澳花村民為以前做不到位的地方道歉。」
張安平強調，幫花蓮處理垃圾，對台泥而這並不賺錢。但為什麼要這麼做？因為對社會國家有責任。因為這個國家必須面對垃圾問題，60萬噸的垃圾沒有處理，20-30萬噸的飛灰也沒有處理，未來台泥的垃圾處理都是開放的，大家可以隨時進來看，台泥不閃避任何一件事情。
花蓮垃圾問題目前已經是急迫性，因為花蓮是全台唯二沒有自己焚化爐的城市，過去花蓮垃圾大多送到宜蘭利澤焚化爐，只有少數在花蓮掩埋，但現在掩埋場已經飽和，利澤遇歲修或颱風不能收，花蓮就出現「垃圾海洋」。澳花村民也許可以說因為隔著一條大濁水溪，花蓮以及和平的垃圾問題「與澳花無關」。但宜蘭利澤焚化爐6年後也要進行大修，很難說宜蘭未來不會遇到同樣的垃圾困境。
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