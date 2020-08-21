張安平一鞠躬 親闖澳花村溝通台泥水泥窯處理垃圾案

台泥（1101）董事長張安平推動花蓮和平水泥窯協同處理垃圾案不遺餘力，昨日晚間再度率隊，親闖目前反對此案最用力的宜蘭澳花，他對於先前台泥與當地溝通接觸不到位，一鞠躬向在場澳花村民致歉。

張安平昨晚率台泥總經理、副總及高階主管，參加南澳鄉公所舉行的台泥和平水泥窯高溫協同處理生活垃圾BOO案說明會。

由於花蓮當地沒有焚化爐，每天產生超過100公噸的垃圾，都是仰賴宜蘭代燒或送掩埋場堆積，目前花蓮縣所堆積的垃圾量已超過3萬公噸，面臨嚴重的垃圾危機，花蓮縣政府因此希望台泥能利用水泥窯高溫協同處理生活垃圾。

惟台泥和平廠處理的是花蓮的垃圾，和平廠緊鄰的南澳澳花村則位在宜蘭，有澳花村民質疑，認為垃圾問題與澳花無關，｢如果垃圾在你家燒你願意嗎？」

對此，張安平親入虎穴溝通，一開場，就懇切一鞠躬向在場澳花村民致歉，他表示：｢對於沒有經常來鄰近和平的澳花跟鄉親接觸溝通，我代表所有台泥人，向澳花村民為以前做不到位的地方道歉。」

張安平強調，幫花蓮處理垃圾，對台泥而這並不賺錢。但為什麼要這麼做？因為對社會國家有責任。因為這個國家必須面對垃圾問題，60萬噸的垃圾沒有處理，20-30萬噸的飛灰也沒有處理，未來台泥的垃圾處理都是開放的，大家可以隨時進來看，台泥不閃避任何一件事情。