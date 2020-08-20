金獎農場台一暖心回饋 弱勢團體免費遊園並辦攝影展

今年7月剛獲得全國特色農業旅遊人氣票選活動金獎的埔里「台一生態休閒農場」，為了感謝各界肯定，宣布即日起至9月20日提供弱勢團體免費遊園，以回饋社會。

園方同時宣布，攝影機關團體同步開放免費入園拍攝，及展開「蝶舞蝶影攝影大賽」，攝影賽最大獎項價值2.34萬元，活動到10月30日截止，歡迎踴躍報名。

「蝴蝶迷宮」是台一調度各個種苗場上萬株蜜源植物，與動員人力資源所打造而成。日前啟動以來，很快就成為親子玩樂、網美旅遊拍照打卡的熱點。

為此，農場主人要趁著花兒盛開、蝴蝶甚多的時候，邀請全國弱勢團體免費遊園，以實際行動為社會的弱勢盡一份心力。活動採預約制，開放至9月20日，民眾可於官網填寫線上報名表單，踴躍參加。

台一企業董事長張國禎表示，親近大自然、呼吸空氣、接觸陽光等綠林活動能讓身心靈健康，每當看到滿天飛舞、飛撲而來的蝴蝶時，每位遊客臉上都是驚喜的表情，露出開心的笑容。

因此，園方也要把看到的美麗畫面，充滿幸福洋溢的感覺，分享給社會上弱勢族群，讓大家都能獲得滿滿正能量。

台一生態休閒農場的花卉種苗全國聞名，農場主人更預告「蝴蝶迷宮」花季結束後，接下來有薰衣草家族、魯冰花、繡球花等極致高貴的花卉佈景，完美呈現埔里「花都」美名。

而為了留住瞬間的美麗，台一生態休閒農場更首度舉辦「蝶舞蝶影攝影大賽，廣邀全台本國籍學生，含研究所、大專院校、高中職學生參加，攝影作品4張一組，每組報名費250元。活動自即日起至10月30日截止收件。

所有的攝影作品，將聘請攝影名家組成的評審委員會，以創意、創新、構思、攝影技巧、圖像品質等為主要評審標準，請於官網填寫線上報名表單，並將作品上傳至service@taii.com.tw。