聽新聞
test
0:00 / 0:00

貿協 助東部農企外銷

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導
外貿協會董事長黃志芳（左）拜會台東縣長饒慶鈴。貿協/提供
外貿協會董事長黃志芳（左）拜會台東縣長饒慶鈴。貿協/提供

為協助東部農產品拓銷國際市場，外貿協會董事長黃志芳日前率領行銷團隊與台東縣長饒慶鈴交流，他表示，將與縣府針對農業、觀光、數位行銷等面向合作，包括舉辦農產品外銷研習營，培植東部農企業者之外銷出口能量。

貿協2014年起，連續七年參與台東熱氣球嘉年華活動及辦理台灣體驗之旅，邀請多國企業代表到台東，推廣東海岸產業特色。

今年受新冠肺炎疫情影響，正值產季的台東釋迦首當其衝，往年約有97%產量銷往中國大陸。黃志芳指出，貿協將協助外銷，輔導當地農業系統及青農了解外銷儲運與冷鏈保鮮技術、建立跨境電商平台及拓展外銷通路。

台灣釋迦去年外銷量14,355公噸，金額逾3,900萬美元，今年截至7月，外銷金額已達3,194萬美元，年增11.31%；其中，逾八成來自於台東縣。

黃志芳表示，將持續輔導業者，透過數位行銷與跨境電商等多管齊下的行銷方式，帶領農產食品業者在疫情期間出擊，將台灣優質農產品推向國際市場。

外銷 台東 跨境電商

延伸閱讀

貿協董事長黃志芳赴台東抱釋迦 助攻東部農產品外銷

外貿協會赴台東 助攻東部農產品外銷突破

貿協打造線上防疫國家館 後疫情時代打響MIT品牌

疫情催化國際經貿轉型 黃志芳：數位化將成企業DNA

相關新聞

晶華轉型 變身城市度假村

台北晶華酒店為在新冠肺炎疫情期間突圍，祭出三招，包括買「住」送「餐」、打破飯店既有營運模式、找姊妹飯店助攻。台北晶華董事...

永豐實洗衣金球 大搶商機

永豐餘集團旗下永豐餘消費品實業（簡稱永豐實）今年底即將登錄興櫃，規劃力拚明年上市。

遠百徐雪芳 續掌百貨協會

中華民國百貨零售企業協會昨（20）日改選理監事與理事長，遠百總經理徐雪芳連任理事長。

貿協 助東部農企外銷

為協助東部農產品拓銷國際市場，外貿協會董事長黃志芳日前率領行銷團隊與台東縣長饒慶鈴交流，他表示，將與縣府針對農業、觀光、...

生技青創分享投資 台杉、台灣大有興趣

生技產業近年來火紅，造就不少青年創業團隊，昨（20）日在國家生技研究園區舉辦「生技創業的挑戰與展望交流暨音樂會」，邀請D...

創新思維／遠距溝通的優質設計

視訊會議系統對跨國企業的重要性與日俱增，原因淺顯易見，因為視訊會議設備能為遠距工作人員、顧客和員工提供更即時的溝通，在環...

會計師看時事／顧客體驗 優化四部曲

面對新零售浪潮與消費者喜好隨市場環境迅速變動的趨勢下，迫使企業主投入相關資源進行變革。當業主進行全通路數位轉型時，客戶關...

趨勢觀察／美元跌跌不休的背後意義

儘管各國實施封城，新冠肺炎疫情持續延燒，美股自今年3月23日的低點以來，股市已連續四個月上漲，其中標普500指數已經上漲...

金獎農場台一暖心回饋 弱勢團體免費遊園並辦攝影展

今年7月剛獲得全國特色農業旅遊人氣票選活動金獎的埔里「台一生態休閒農場」，為了感謝各界肯定，宣布即日起至9月20日提供弱...

桃園新北智慧轉型 圖吸引台北市民

「桃園、新北正蛻變為智慧城市，你會想搬來住嗎？」桃園市長鄭文燦20日在智慧城市論壇說，桃園市兼具國際化、年輕化等特性，搭配市民卡推動智慧生活，青創的未來性無限。新北市長侯友宜則強調行動治理，藉由通訊科技防災救命，新北很快能轉型成接軌台北市的現代都會。

當暑假與三倍券過後 遠百總座徐雪芳：唯恐市場往下走

中華民國百貨零售企業協會第八屆第一次會員大會今日在遠東百貨企業總部17樓多功能會議室舉行，會中改選理監事與理事長，遠百總...

南僑逐步擺脫疫情影響 7月獲利年增24.8%

烘焙油脂與冷凍麵糰大廠南僑（1702）獲利逐步回神，20日公告7月稅後純益7,041.2萬元，較去年同期5,640.4萬...

熱門新聞

投資人怕清算！元大原油正2回測1元大關

銀行業員工年薪落點大公開 「這五間」銀行年薪最高

個人勞保勞退資料 勞保局系統開放免插卡查詢

蔡總統：後續推動「紓困3.0」 讓國內的景氣回升

託付寶爭議 胡亦嘉秀公文：8月11日就送金管會 是誰沒誠信?

斥資逾1350萬歐元 ASML南科設EUV全球技術培訓中心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。