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貿協 助東部農企外銷
為協助東部農產品拓銷國際市場，外貿協會董事長黃志芳日前率領行銷團隊與台東縣長饒慶鈴交流，他表示，將與縣府針對農業、觀光、數位行銷等面向合作，包括舉辦農產品外銷研習營，培植東部農企業者之外銷出口能量。
貿協2014年起，連續七年參與台東熱氣球嘉年華活動及辦理台灣體驗之旅，邀請多國企業代表到台東，推廣東海岸產業特色。
今年受新冠肺炎疫情影響，正值產季的台東釋迦首當其衝，往年約有97%產量銷往中國大陸。黃志芳指出，貿協將協助外銷，輔導當地農業系統及青農了解外銷儲運與冷鏈保鮮技術、建立跨境電商平台及拓展外銷通路。
台灣釋迦去年外銷量14,355公噸，金額逾3,900萬美元，今年截至7月，外銷金額已達3,194萬美元，年增11.31%；其中，逾八成來自於台東縣。
黃志芳表示，將持續輔導業者，透過數位行銷與跨境電商等多管齊下的行銷方式，帶領農產食品業者在疫情期間出擊，將台灣優質農產品推向國際市場。
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