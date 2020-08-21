遠百徐雪芳 續掌百貨協會
中華民國百貨零售企業協會昨（20）日改選理監事與理事長，遠百總經理徐雪芳連任理事長。
徐雪芳表示，今年受疫情影響，對百貨零售業是一大挑戰，台灣百貨市場上半年績衰退近一成，下半年疫情趨緩，加上振興三倍券效益，實體零售買氣正在回溫，呼籲同業把握商機，才能翻轉業績。
徐雪芳提到，2016年接任理事長以來，四年來舉辦超過70場產官學交流活動、海外市場考察，並參加亞太零售大會。昨天會中並頒獎表揚2019 FAPRA CSR亞太大獎台灣區優勝、108年度百貨零售企業楷模與優良從業人員。
百貨零售企業協會目前會員共有六家企業會員，包括遠百、台北101、遠東SOGO、漢神百貨、統領、遠東巨城購物中心等。原本還有統一時代百貨，據了解，統一時代百貨因有組織變動，今年退會。
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