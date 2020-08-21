生技青創分享投資 台杉、台灣大有興趣

生技產業近年來火紅，造就不少青年創業團隊，昨（20）日在國家生技研究園區舉辦「生技創業的挑戰與展望交流暨音樂會」，邀請DNA合成、疫苗、生物合成技術、3D病理影像及醫療大數據等不同專長的創業家分享創業經驗，並吸引台杉投資生技基金及台灣大表達合作興趣。

主辦人中研院院士、生技醫藥轉譯創新發展計畫(TSPA)主持人王惠鈞表示，該計畫過去在中研院、經濟部及衛福部支持下，投入生醫研發不遺餘力，現在也扮演技術交流平台任務。

王惠鈞說，這次與生化科技教育基金會共同主辦「生技創業的挑戰與展望交流暨音樂會」，希望讓有志於生技業的年輕學子，從已創業的青年生技專家獲得更多經驗傳承與心得分享。

這場活動邀請台杉投資生技基金合夥人沈志隆、資誠聯合會計師事務所榮譽副所曾惠瑾、台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙、台灣大總經理林之晨、顧德諮詢公司總經理顧曼芹擔任業師。

沈志隆和林之晨都表態有機會與生醫公司探索進一步合作機會。

昨日受邀分享創業家有源點生技執行長陳呈堯、潤惠生技研發處長陳俊叡、全瑩生技執行長張瑞仁、義守大學醫學院副院長楊智惠、捷絡生技執行長林彥穎、雲象科技執行長葉肇元等人。