永豐實洗衣金球 大搶商機

永豐餘集團旗下永豐餘消費品實業（簡稱永豐實）今年底即將登錄興櫃，規劃力拚明年上市。

昨（20）日公司推出獨家的橘子工坊五合一洗衣金球，為全球首見的零添加水洗衣膠囊，除全力搶食高速成長的洗衣膠囊商機，也要為公司上市之路打響第一砲。

永豐實總經理徐志宏昨天表示，洗衣市場型態持續轉變，從早期的洗衣皂、洗衣粉到洗衣精，這幾年則是洗衣膠囊快速崛起。由於現代人生活繁忙，洗衣膠囊只要一顆丟進去就能搞定，兼具便利性與多功效性，大受消費者歡迎。

根據統計，從去年7月到今年6月的一年中，台灣洗衣清潔用品市場一年銷售額為74億元，比起前一年同期成長14%，其中洗衣膠囊的成長率更高達50%，遠超過整體市場。而橘子工坊在國內天然洗衣產品市場占有率達25%，排名第一，因此更不可能錯過這股商機。

永豐實累積十年研發技術推出的橘子工坊「五合一洗衣金球」，標榜只要一顆，就能達到制菌洗淨病毒、潔淨、柔軟、亮白與除臭等五大功效，一次洗衣過程解決所有問題，省下各種瓶瓶罐罐的麻煩。

永豐實主要業務為家用紙品及潔品，旗下包括市場耳熟能詳的五月花、柔情、得意、橘子工坊等家用品牌，最近剛完成對原股東及員工的釋股作業，於8月11日公開發行生效，目標今年第4季完成登錄興櫃掛牌作業，並力拚明年底公司上市。未來上市後，永豐實的營收規模將超越康那香、花仙子、毛寶等，成為台灣最大的民生消費品上市公司。

昨天推出全球首創的五合一洗衣金球，這是永豐實的上市之路成功打響第一砲，備受集團重視。

永豐實零售行銷部行銷總監顏靜雯指出，橘子工坊洗衣金球經國際標準汙布洗淨力測試，僅需三分之一的用量，即可達到市售產品同等級洗淨力，並能洗淨百種以上置放三天的汙漬，以及汗酸臭、二手菸、襪臭、食物臭等。

同時透過專業實驗室驗證，可洗淨A/B型流感病毒、哺乳類冠狀病毒、綠膿桿菌、白色念珠球菌與金黃色葡萄球菌。

洗後可感受到防皺柔軟力明顯提升，更重要是金球主成分為天然橘油與植物源界面活性劑，無添加螢光劑，能讓衣服達到潔淨白，全家大小都適用。

在包裝上，橘子工坊洗衣金球採用紙卡製作為紙盒，為市面上首見膠囊洗劑採紙質包裝，體積小加上環保紙盒包裝，相較市售常見的家庭號大容量洗衣精，可達到71%的減塑效果。