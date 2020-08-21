晶華轉型 變身城市度假村

台北晶華酒店為在新冠肺炎疫情期間突圍，祭出三招，包括買「住」送「餐」、打破飯店既有營運模式、找姊妹飯店助攻。台北晶華董事總經理吳偉正表示，還將規劃轉型，朝城市度假村（URBAN RESORT）方向發展。

吳偉正指出，過去國旅約占業績10%，要將國旅客人拉進來，餐飲成為拉客利器。台北晶華祭出第一招是買「住」送「餐」，2月推出「買6,000送8,000」住房專案，送比房費還高的晶華消費抵用券，可用在餐飲、SPA等，成功帶動訂房。

第二招是打破飯店既有營運模式。推出一泊六食活動，讓消費者提前到上午10時入住，隔日下午4時退房，入住長達30個小時，從入住開始吃午餐、下午茶、晚餐、早餐、中餐、下午茶，讓消費者覺得物超所值。

第三招是找姊妹飯店助攻，國旅逐漸回神後，晶華集團旗下晶英酒店、捷絲旅在全台的住房率開始回升，觀光景區飯店更一房難求。 晶華有13家姊妹飯店，透過互享資源，與姊妹館住房聯合促銷的策略，也讓台北晶華住房率持續上升。

吳偉正說：「我們現在已把飯店歸零，因為沒有商務客，也不知道何時開放入境，轉型勢在必行。」台北晶華打算轉型為城市度假村，今年暑假將飯店打造成郵輪的策略，成功吸引親子客層，目前假日住房率八至九成，平均住房率五成以上。其中八成來自雙北市；台北市六成，新北市二成。

晶華也看到類出國商機，近期推出「晶華食藝銀行．東京美食之旅」專案，後續還將打造京都、北海道等日本景點的專案，由日籍同仁打造出日系的旅遊體驗，鞏固國旅基本盤。

吳偉正表示，疫情最可怕的是「以為很快會過去，所以什麼都沒做」。晶華在這場大戰一開始就透過跨部門整合，節省時間效率，透過「共同創作」，推出一波波精彩的方案與對策。