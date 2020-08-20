台中指標豪宅「含金量」出爐 寶輝、寶璽增值逾10%

台中七期土地狂燒，各大建商獵地動作頻頻，自去年截至目前交易量衝破330億元，近期再以興富發成交的單價350萬元刷新高點，寸土寸金帶動房價走揚，區域建案均具抗跌增值優勢。

進一步觀察七期豪宅成交狀況，兩大指標案「寶輝秋紅谷」、「寶璽天睿」完工前後單價漲幅達10%以上，更在近一年接連揭露社區最高成交單價，補漲潛力來勢洶洶。

據內政部實價登錄資料，統計七期指標豪宅完工前後單價變化，由「寶輝秋紅谷」拿下含金量冠軍，預售期間每坪均價60.1萬元，2015年完工至今飆升至69萬元，漲幅達14.8%。

其次是「寶璽天睿」，預售均價約為65.1萬元，2018年完工後共揭露5筆交易、均價達72.5萬元，前後漲幅11.4%。另外，「雙橡園V1特區」、「龍寶四季臻邸」均價漲1萬元上下，保值性強。

值得關注的是，兩大豪宅皆在近一年揭露高價交易，「寶輝秋紅谷」去年底以單價97.2萬元改寫台中天花板價格，後續也出現多筆85萬至87.9萬元的單坪價格，創下單一建案囊括成交單價前五名紀錄。

「寶璽天睿」則在今年6月登錄一筆總價2億6,388萬元交易，拆算車位後每坪單價達82.8萬元，不僅為該案最高成交價，更拉抬社區整體均價，一舉躍升新十大豪宅之首。

台中建築經營協會理事長邱名仕分析，預售賣的是未來價，一般成交行情會高過成屋，不過因應區域地價、消費者接受度等變動因素，反而提升成屋交易價格。

以七期來看，除了本身土地成交亮眼，隨著機捷特區、東區、大里等外圍房價攀升，擠壓效應帶動七期補漲態勢強勁，加上建商品牌價值加持，成屋增值空間可期。

在七期土地、建案接連創高之際，大戶看準未來增值性，近期豪宅銷售大開紅盤。住商不動產七期南屯店協理黃權銘指出，相比上季，大坪數豪宅產品詢問度明顯升高，4,000萬元總價帶以上物件的來客比例大幅增加近兩倍，銷況亮眼。

備受市場關注的預售新案「寶輝Sky Tower」，潛銷期間有家族大手筆一次買3戶，自7月開案至今已熱銷八成，更因此提前開工，買氣驚人。

此案系出「寶輝秋紅谷」高規格，坪數主力70至90坪，打造90坪3套房、中西式內外廚，達到豪宅罕見高坪效，加上寶輝品牌力助攻，目前每周來客量維持20至30組，預期將很快完銷。

預計第4季進場的的雙橡園市政河南路新案，基地面積2,168坪，除了以往的1.0、2.0服務，另加上自建物業、一日六餐、頂級餐飲團隊、禮賓接駁等，提供豪宅3.0高規格服務，據傳未公開已吸引超過200組老客戶詢問。