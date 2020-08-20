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台商回流加速帶動工業地產 科技產業鏈落腳桃園

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

國外疫情嚴峻，台商持續回流，桃園市成為近年投資工業地產的首選之處，今年陸續有晟銘電、麗清科技等購置工業地產。根據信義全球資產公司統計上市櫃法人大型交易中，2018年至2020年7月工業地產累計交易件數，以桃園占為最大宗，其中又以中壢區交易件數最為熱絡。

近年美中貿易戰加疫情影響，加速台商回流帶動工業地產需求，而交通方便、產業聚落完善的桃園已是傳產、高科技、汽車、生技、化工、物流等產業設廠的首選之地，除了先前已回台布局的台達電、晶碩光學、迅得機械，今年陸續有晟銘電、麗清科技等購置工業地產。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，國際局勢變化帶動全球產業供應鏈轉移，多家電子科技大廠已陸續回台擴廠，除了台達電從2018年大舉回台投資，已在中壢工業區投資46億元購入2筆廠房及1筆土地。

此外，信義全球資產今年成功協助伺服器機殼廠晟銘電以4.1億元買下中壢工業區廠房為例，就是為了分散生產鏈，所以將部分產能遷回台灣擴廠生產。

從上市櫃法人大型交易統計，桃園工業地產從2018年開始，已連續二年為各縣市交易件數第一，廠商在台設廠需求殷切，帶動整體工業地產交易熱絡，觀察實價登錄中壢工業區土地平均行情變化，從2015年每坪近25萬元，到2020年每坪已逼近30萬元。除土地外，廠辦需求也強勁，憶聲也宣布將在中壢工業區興建兩棟廠辦，完工後將能提供萬坪以上的廠辦空間。

柯宏安表示，台灣防疫的實力讓全世界刮目相看，帶動一波台商產業回流，也吸引歐美國際大廠開始考慮遷移供應鏈，但工業地產交易所涉專業度高，因涉及找點、個案與設廠條件評估，除了地政機關，還有中央法規以及各編定工業區機關的規範，需事先進行確認與溝通，目前信義全球資產服務的客戶中，即有不少有訂單在手、擴廠需求的買方正積極尋地，因此也特別在桃園設立營業據點，深入當地，直接協助需求廠商，有效促進交易效率。

台達電 台商

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