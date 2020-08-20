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桃園新北智慧轉型 圖吸引台北市民

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國發會主委龔明鑫（左）頒發智慧城市卓越貢獻獎，新北市長侯友宜（右）強調行動治理防災救命的重要性。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
國發會主委龔明鑫（左）頒發智慧城市卓越貢獻獎，新北市長侯友宜（右）強調行動治理防災救命的重要性。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「桃園、新北正蛻變為智慧城市，你會想搬來住嗎？」桃園市長鄭文燦20日在智慧城市論壇說，桃園市兼具國際化、年輕化等特性，搭配市民卡推動智慧生活，青創的未來性無限。新北市長侯友宜則強調行動治理，藉由通訊科技防災救命，新北很快能轉型成接軌台北市的現代都會。

桃園推智慧市民卡

「未來電子圍籬可能要朝GPS發展。」鄭文燦說，像酒店女公關住桃園在台北上班，若非手機定位系統追蹤，不會有這麼好的效果；「桃園市從2年前起就跟中華電信合作，期盼這套系統可以很快推行到各地方政府使用。」

「將來台灣應該要發展獎勵制度，讓建商願意投資智慧建築。」鄭文燦說，桃園是離世界最近的國家大門，包括機場線還有三鶯線等，將來會成為1小時軌道生活圈，桃園工業產值1年將近3兆，人口相對年輕是38歲。此外，桃園也推動很多青創園地，希望智慧城市也能納入青創，用青年創意來刺激智慧城市升級。

「以身分識別的桃園市民卡，可當電子票證、借書、員工證、繳規費等，很多社區甚至用市民卡取代門禁卡。」鄭文燦說，很多外籍配偶定居桃園還沒取得身分證，拿到市民卡就能對身分認同大幅提高，希望將來市民卡成為智慧生活象徵。

新北智慧行動治理

「新北市平均每月2,000人淨移入，以台北市居多，串起城市的絕對是智慧交通！」新北市長侯友宜說，以北北基宜桃1,000萬人口規模來看，新北市的跨境角色很重要，但他也坦言，「《財政收支劃分法》沒有修正前資源確實相對少！」

侯友宜指出，「全災型緊急應變決策系統」在水情監控災害應變起到重要作用，像之前新莊10分鐘下了89公厘雨量，透過1萬3,000多個CCTV即時在系統上呈現，馬上出動所有工人清理溝渠；此外，像引進行動急診室OHCA設備後，10年前救活率3.4%，現在救活率提升至10.66%，「這些都是行動治理的功勞！」

侯友宜強調，科技始終來自於人性，他讓每個里長拿iPad做行動治理，預防所有可能的災變事件發生，並經常跟管委會討論，「怎樣宣導民眾才會想看？」他預告，10年後新北有90%的捷運跟台北連結，將全速把新北都更為智慧城市。

桃園市長鄭文燦說，桃園市兼具國際化及年輕的特性，搭配市民卡推動智慧生活，青創的未來性無限。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

新北市長侯友宜（下排左3起）、經濟部次長林全能、副總統賴清德、財訊傳媒董事長謝金河、國發會主委龔明鑫、台南市長黃偉哲比讚。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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智慧城市 侯友宜 鄭文燦

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