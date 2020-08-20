原見精機機器觸覺技術升級 搭川崎重工機械手臂亮相

為賦予工業機器人協作能力，觸覺技術領導品牌原見精機Touché Solutions，今（20）日於2020年自動化展記者會上發表最新解決方案—搭載於日本川崎重工（KAWASAKI）機械手臂的安全皮膚T-Skin再次挑戰技術極限，高達95％包覆度且零死角，提供更高規格的安全防護。記者會現場更邀集川崎重工（台灣）、公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所、SGS台灣檢驗科技股份有限公司等重要夥伴共襄盛舉。原見精機望以精益求精的機器人觸覺解決方案，攜手產業夥伴於疫情關鍵轉型期一同邁向先進、智慧、有感知的協同作業數位工廠。

原見精機董事長蘇瑞堯表示，自2017年創立以來，原見精機以全球唯一表面式力感測器解決方案，獲國內外諸多機器人龍頭廠商青睞，攜手提升智慧製造人機協作的安全性。很榮幸本次與川崎重工進一步深化夥伴關係，推出搭載於其機械手臂、市面上包覆最完善的機器人觸覺技術解決方案，現正於日本進行最後檢測實驗，預計不久後即可問世量產。我們將持續以MIT的堅強技術實力，與更多夥伴攜手打世界盃，以安全的工業協作自動化為核心，擘劃下世代工廠未來。

川崎重工新事業開發部部長野田真透過視訊指出，產業環境日新月異，川崎重工於工業自動化與機器人產業發展的50多年間，不斷開發並尋找能符合市場需求的技術。原見精機獨有的觸覺感測解決方案，有效促進大型工業機器人與人類的協作，為新時代自動化產業的發展注入活水。本次搭載於KHI RS007L的T-Skin安全皮膚新產品，提供機器手臂在協作同時又保有完整的工業精準特性，輕鬆升級為堅實、精準、耐用的下世代機器人。

原見精機的T-Skin安全皮膚，具有高感度特性，只要一公斤力碰觸就可命令機器人停止。該產品是全球第一個通過歐盟CE驗證最高規格的觸覺感測安全產品，且符合人機協作技術規範ISO/TS 15066的人體安全撞擊測試，產品安全與功能安全均獲認可，達到完整機械系統的安全要求。