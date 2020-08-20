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原見精機機器觸覺技術升級 搭川崎重工機械手臂亮相

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
原見精機董事長蘇瑞堯展示搭載川崎重工機械手臂，包覆最完善的安全皮膚解決方案。記者李珣瑛／攝影
原見精機董事長蘇瑞堯展示搭載川崎重工機械手臂，包覆最完善的安全皮膚解決方案。記者李珣瑛／攝影

為賦予工業機器人協作能力，觸覺技術領導品牌原見精機Touché Solutions，今（20）日於2020年自動化展記者會上發表最新解決方案—搭載於日本川崎重工（KAWASAKI）機械手臂的安全皮膚T-Skin再次挑戰技術極限，高達95％包覆度且零死角，提供更高規格的安全防護。記者會現場更邀集川崎重工（台灣）、公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所、SGS台灣檢驗科技股份有限公司等重要夥伴共襄盛舉。原見精機望以精益求精的機器人觸覺解決方案，攜手產業夥伴於疫情關鍵轉型期一同邁向先進、智慧、有感知的協同作業數位工廠。

原見精機董事長蘇瑞堯表示，自2017年創立以來，原見精機以全球唯一表面式力感測器解決方案，獲國內外諸多機器人龍頭廠商青睞，攜手提升智慧製造人機協作的安全性。很榮幸本次與川崎重工進一步深化夥伴關係，推出搭載於其機械手臂、市面上包覆最完善的機器人觸覺技術解決方案，現正於日本進行最後檢測實驗，預計不久後即可問世量產。我們將持續以MIT的堅強技術實力，與更多夥伴攜手打世界盃，以安全的工業協作自動化為核心，擘劃下世代工廠未來。

川崎重工新事業開發部部長野田真透過視訊指出，產業環境日新月異，川崎重工於工業自動化與機器人產業發展的50多年間，不斷開發並尋找能符合市場需求的技術。原見精機獨有的觸覺感測解決方案，有效促進大型工業機器人與人類的協作，為新時代自動化產業的發展注入活水。本次搭載於KHI RS007L的T-Skin安全皮膚新產品，提供機器手臂在協作同時又保有完整的工業精準特性，輕鬆升級為堅實、精準、耐用的下世代機器人。

原見精機的T-Skin安全皮膚，具有高感度特性，只要一公斤力碰觸就可命令機器人停止。該產品是全球第一個通過歐盟CE驗證最高規格的觸覺感測安全產品，且符合人機協作技術規範ISO/TS 15066的人體安全撞擊測試，產品安全與功能安全均獲認可，達到完整機械系統的安全要求。

原見精機總經理盧元立分享表示，這次新產品除了能持續發揮全球運作速度最快的輕量型機器手臂KHI RS007L高速特性，安裝T-Skin安全皮膚後增加不到3公分厚度的緊密貼合度，能維持該機器手臂的輕巧訴求，即使安裝在狹小的空間裡也幾乎不會增加廠房負擔；而高達95%的完善包覆度更能確保全方位守護協作人員的安全。結合上述優勢及其快速裝拆的產品特性，在疫情關鍵轉型期將作為廠房改裝或遷移產線的強援，對工廠較為擁擠的電子產業而言，更會是一大助力。

原見精機以精益求精的機器人觸覺解決方案，攜手產業夥伴於疫情關鍵轉型期一同邁向先進、智慧、有感知的協同作業數位工廠。圖左起：SGS台灣檢驗科技副總裁郭耀文、原見精機總經理盧元立、原見精機董事長蘇瑞堯、川崎重工台灣總經理小野晃司、公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明、工研院機械所所長胡竹生。圖／業者提供
原見精機以精益求精的機器人觸覺解決方案，攜手產業夥伴於疫情關鍵轉型期一同邁向先進、智慧、有感知的協同作業數位工廠。圖左起：SGS台灣檢驗科技副總裁郭耀文、原見精機總經理盧元立、原見精機董事長蘇瑞堯、川崎重工台灣總經理小野晃司、公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明、工研院機械所所長胡竹生。圖／業者提供
觸覺技術領導品牌原見精機，於2020年自動化展發表最新解決方案—搭載於日本川崎重工機械手臂的安全皮膚T-Skin再次挑戰技術極限，高達95％包覆度且零死角，提供更高規格的安全防護。圖左起：原見精機董事長蘇瑞堯、川崎重工台灣總經理小野晃司。圖／業者提供
觸覺技術領導品牌原見精機，於2020年自動化展發表最新解決方案—搭載於日本川崎重工機械手臂的安全皮膚T-Skin再次挑戰技術極限，高達95％包覆度且零死角，提供更高規格的安全防護。圖左起：原見精機董事長蘇瑞堯、川崎重工台灣總經理小野晃司。圖／業者提供

工業機器人 疫情

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