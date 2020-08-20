貿協董事長黃志芳赴台東抱釋迦 助攻東部農產品外銷

正值產季的台東釋迦原本往年約有97%總產量銷往中國大陸，今年卻受新冠肺炎疫情影響，在積極尋求外銷突破下，今年前七月外銷金額比去年成長超過一成。貿協董事長黃志芳於8月18日至20日前往台東考察參訪，拜會當地青農李俊儀釋迦果園、佳芳茶園、粨種人企業及當地重點外銷農產系統單位。業者表示，首度開發冷凍技術、突破鮮果外銷障礙，預期可再開拓5至10%的外銷市場。

台灣釋迦外銷量逐年成長，去年外銷產量1萬4355公噸，外銷金額突破3900萬美元，今年截至7月為止，外銷金額已達到3194萬美元，較去年成長11.31%；其中，逾8成來自於台東縣。

黃志芳表示，貿協已連續7年參與台東熱氣球嘉年華活動及辦理台灣體驗之旅（Fam Tour），邀請多國企業代表及媒體來到台東，希望繼續縣政府攜手推廣多樣化合作計畫，將就農業、觀光、數位行銷等面向合作，包括舉辦農產品外銷研習營，培植東部農企業者的外銷出口能量。

台東地區近年加強推廣有機農業，受到疫情影響，國內外消費者更重視食安與健康，也成為台灣優質水果外銷契機；加上台東農改場歷經5年研發，首度開發全果冷凍技術，突破過去鮮果因為不耐長時間儲運所形成的外銷障礙，未來部分釋迦將以安全美味的加工果品形式輸出海外，預期將可開拓5至10%的外銷市場。貿協表示，也將給予外銷協助，例如輔導當地農業系統及青農了解外銷儲運與冷鏈保鮮技術、建立跨境電商平台及拓展外銷通路。

此行黃志芳也拜會太麻里地區青農李俊儀釋迦果園，李俊儀表示，由於果園耕種理念為有機農作與自然農法，自今年初疫情爆發後，國內外銷量反而逆勢成長，今年更首度出口到香港，貿協將進一步協助其開發其他海外市場；此外，近期民眾因疫情影響更重視吃進去的水果的栽種方式，在宅經濟助力之下，銷售更是翻倍成長。