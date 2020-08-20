桃機樂友會深度體驗遊夯 加開9-10月每周六共九梯次

暑假期間成功迎接超過5,000人次來桃園機場，參加「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，好評不斷之餘更看到不少民眾攜家帶眷，在桃園機場渡過充實的一天。桃園機場公司與社團法人桃園市國際機場產業發展協會，決定加開9-10月每周六共計九梯次，上網報名時間從明（21）日上午10時起，歡迎大家一周參與有吃、有玩、有抽獎又長知識的cp值超高行程！

自9月5日起至10月31日每周六，「桃機樂友會」活動每梯次限額400位，每人報名費用1,000元，國小12歲以下優惠價800元，精心設計的套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，最受期待的東北亞、紐澳來回機票等「心跳蹦蹦」抽獎活動也持續加碼中，並預計於年底公布得獎名單，讓新一波報名的民眾可以享受和暑假團體一致的優質水準。

桃機公司說，參加民眾請佩戴口罩，並配合航廈入口紅外線體溫偵測，航廈內空調24小時運轉，家中有長輩或小朋友參加可備薄外套。活動前14日內(含)需無出入境紀錄，設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。