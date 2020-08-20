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生技創業的挑戰與展望交流會 吸引生技青年創業對談

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導

生技產業近年來紅紅火火，吸引不少青年才俊投入創業之路，今（20）日在國家生技研究園區舉辦的「生技創業的挑戰與展望交流暨音樂會」，即邀請了DNA合成、疫苗、生物合成技術、3D病理影像及醫療大數據等不同領域創業家，暢談他們的經驗與甘苦。

主辦人中研院院士、生技醫藥轉譯創新發展計畫主持人王惠鈞表示，生技醫藥轉譯創新發展計畫過去在中研院、經濟部及衛福部共同支持下，投入生醫研發不遺餘力，現在也扮演技術交流的平台任務。

這次與財團法人生化科技教育基金會共同主辦「生技創業的挑戰與展望交流暨音樂會」，希望讓更多有志於生技產業的年輕學子，能從已經創業的青年生技專家身上，獲得更多經驗傳承與心得分享。

為了這場活動，王惠鈞還邀請了台杉投資生技基金合夥人沈志隆、資誠聯合會計師事務所榮譽副所曾惠瑾、台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙、台灣大哥大總經理林之晨、及顧德諮詢有限公司總經理顧曼芹擔任業師。

今日受邀演講的創業家，有從事DNA合成的源點生技執行長陳呈堯、疫苗開發的潤惠生技研發處長陳俊叡、生物合成公司全瑩生技執行長張瑞仁、義守大學醫學院副院長楊智惠、捷絡生技執行長林彥穎、雲象科技執行長葉肇元等人。

其中潤惠生技是旅美製藥創辦人許照惠及潤泰集團負責人尹衍樑合作成立，並自中研院前院長翁啟惠研究團隊技轉H1N1廣效型疫苗，預計2022年即可進行人體臨床試驗。

全瑩生技的技術平台，也來自中研院士李文雄研究團隊，目前利用生物合成技術開發天然蝦紅素原料，過去也曾朝生質能源及太空藥物去開發，甚至受邀到美國太空總署發表演說。

捷絡生技執行長林彥穎與策略長張大慈，原本都在清華大學任教職，因開發3D病理組織影像系統，近兩年離開學術圈創立生技公司，希望能在數位醫療領域開創出一片天。

義守大學醫學院副院長楊智惠是藥學博士，27歲就擔任助理教授，目前除了在擔任醫學院副院長，也在多家生技公司擔任顧問及董事，看好醫療大數據的發展，目前也開始籌備創業。

生技產業 中研院 潤泰集團

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