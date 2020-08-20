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吉豚屋第八家石牌店今開幕 未來展店策略將以街邊為主

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
台隆引進的日本連鎖豬排丼專賣店「吉豚屋」第八家石牌店，於今（20）日開幕。台灣吉豚屋／提供
台隆引進的日本連鎖豬排丼專賣店「吉豚屋」第八家石牌店，於今（20）日開幕。台灣吉豚屋／提供

台隆引進的日本連鎖豬排丼專賣店「吉豚屋」第八家石牌店，於今（20）日開幕，也是第三家街邊店。

台灣吉豚屋表示，以往展店多以進駐百貨或大賣場為主，今年開店策略將以開街邊和社區型店鋪為主，主要看好周邊有穩定社區家庭客，不過若未來有好的機會，也不排除再進駐百貨商場。

台灣吉豚屋表示，石牌店位於捷運石牌站1號出口，步行約2分鐘，街邊店以獨棟雙樓層店面，也是台灣吉豚屋繼館前路店後，第二間雙樓層的店面型態，店內保留日式風格，二樓有沙發區可供小家庭及朋友聚餐，門口更設置外帶快速取餐區，客層鎖定士林、天母、北投等周邊區域的家庭消費客和通勤族

台灣吉豚屋表示，在疫情尚未開放出國前，類出國為近期超熱話題，開幕首四日，祭出人氣三大豬排餐點只要150元；今11點開幕，就吸引近百人於店前排隊，接近中午，外帶人潮更是激增。

台灣吉豚屋目前在台灣店數，若加上石牌店，共有八家。表現最好的前三名店鋪，分別是信義旗艦店、和億北車店、家樂福三重重新店，客單價平均200元。

台灣吉豚屋先前都以進駐百貨或是大賣場為主，僅兩家為街邊店，包括館前店和5月開幕的信義旗艦店，因信義旗艦店位於捷運信義安和站，加上有住宅區，短短三個月衝到台灣吉豚屋店王位置，原因是擁有穩定的社區客，也讓今年展店策略出現轉變。

台灣吉豚屋提到，疫情使百貨商場業績受到影響，反觀街邊店因有穩定社區客人，在疫情期間逆勢成長，另外像家樂福三重重新店，雖然周邊為工業區，卻也有不少住宅，擁有龐大的社區型客，開店以來，每年業績皆有成長；因此未來開店，將聚焦街邊店，今年年年底前不排除在大台北地區再開出一店。

台灣吉豚屋表示，在疫情尚未開放出國前，類出國為近期超熱話題，開幕首四日，祭出人氣三大豬排餐點只要150元；今（20）日早上11點開幕，就吸引近百人於店前排隊，接近中午外帶人潮激增。台灣吉豚屋／提供
台灣吉豚屋表示，在疫情尚未開放出國前，類出國為近期超熱話題，開幕首四日，祭出人氣三大豬排餐點只要150元；今（20）日早上11點開幕，就吸引近百人於店前排隊，接近中午外帶人潮激增。台灣吉豚屋／提供
台灣吉豚屋豬排餐點。台灣吉豚屋／提供
台灣吉豚屋豬排餐點。台灣吉豚屋／提供
台灣吉豚屋豬排餐點。台灣吉豚屋／提供
台灣吉豚屋豬排餐點。台灣吉豚屋／提供

疫情 家樂福 捷運 通勤族

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