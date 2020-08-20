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愛買創新店型 徐旭東得意之作
愛買在國內量販店排名第三，蟄伏五年後，一展店就要一鳴驚人，台中水湳店端出量販店少有的「體驗」服務，可以說是遠百董事長徐旭東的得意之作。
愛買水湳店戶外有一個大型活動區，據了解，此為徐旭東的想法，希望舉辦親子活動，讓民眾參與；另外，該店陳列有百貨超市的氛圍，是要打破大家對愛買商品集中陳列的擁擠感印象。
愛買更將「海港搬進賣場」，代客料理煎蒸炒，全店肉品都可代客料理，規劃首家溼式熟成區，日本熊本a5最高等級和牛，量販價4萬元，市價8萬元，每天供應；試營運當天就賣出200多隻龍蝦，總計10萬元。
量販業者深知超市和電商帶來衝擊，持續轉型，如家樂福併購頂好及頂級超市JASONS，要將社區型客和金字塔頂端客人一網打盡。
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