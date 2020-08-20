愛買推三代店 兩大亮點

遠百旗下量販店愛買睽違五年再開店，第三代店台中水湳店日前試營運，是愛買轉型之作，該店投資12億元，是愛買單店投資最高的店鋪，並有兩大亮點，包括首次結合購物中心、超市型態，以及聚焦購物體驗。據了解，這也是集團董事長徐旭東期待的店型。

愛買一般店投資約6億至7億元，此次展店有三大特色，空間方面走道變寬、貨架高度降低、商品縮減三成，有超過四個親子設施，是愛買最多親子設施的店鋪。服務方面，該店是愛買唯一店中全部肉品、海鮮產品都能代客料理（冷凍品除外），一般愛買店鋪僅一半品項。

愛買營運長莊金龍昨（19）日表示，量販業從30年前只販售民生必需品的第一代傳統量販店，到注入商店街、餐廳的第二代量販店。現在超市愈開愈多，離消費者的家愈來愈近，加上電商「一指即購」，導致量販店經營遇瓶頸，逐漸流失30至39歲世代的客人。

愛買近年關閉體質不佳店鋪，思索轉型，今年正式推出從Hypermarket（大賣場）進化成Hyper Mall（商場多元家庭生活體驗）的第三代店型，首次結合購物中心和超市形式，賣場各區域都有類似百貨公司情境陳列。目前全台愛買有15家店。

愛買此次打破既有量販貨價陳列思考，將走道拉寬，貨架從210公分縮減至平均150公分，與超市的陳列方式類似，商品和貨架和一般店相比，皆縮減30%，因此商品更為精選，不像以往所有商品都擠在大賣場，以最高坪效為考量。

為爭取30至39歲客層，該店設置超過四個親子設施，9月底將推出愛買親子俱樂部，將親子客群建立會員制，加入會員後，可享親子優惠和服務，為量販店首創。

愛買2018年陸續在店中打造「量販餐廳」，提供現買現煮現食的代客料理服務，但僅有一半水產肉品可代客料理。台中水湳店是首家提供全館海鮮和肉品皆可代客料理的店舖，包括溼式熟成牛排現切現煎服務，及龍蝦、蟹提供活體水族箱販售。