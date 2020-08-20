誠品生活開源...衝刺全通路

誠品生活持續關店以節流，董事長吳旻潔也早就擬好「開源」策略，就是全力衝刺全通路計畫，目標要成為台灣民眾「閱讀與生活的全通路平台」；下半年將有更完善的會員制度與App數位服務。誠品生活表示，明年起，消費者就能有感體驗全通路內容。

誠品生活另一個開源方式是展店，會持續開小型社區店。另外，昨（19）日裕隆舉行法說提到，裕隆城商場開幕時間預定2022年第2季前，B1樓至四樓出租給誠品，未來若是開幕，將是誠品生活兩岸三地最大店鋪。

在全通路布局方面，誠品生活表示，下半年將更新完善會員制度與App數位服務，目前生活有近250萬名會員，明年就能體驗誠品生活全通路的服務。

吳旻潔曾說，今年著重電商平台與因應線上文創平台，將加快發展「全通路平台」概念，加速電商與供應鏈建置，創造線上下融合營運模式。

海外市場方面，誠品在香港有三家長期經營的店鋪，今年上半年在荃灣和屯門開出兩家有時間期限的臨時店，目前仍在營運，未來有機會成為社區店。

誠品也正評估赴馬來西亞開店的計畫。

吳旻潔在今年股東會曾說，確實有明確項目在評估，但還未簽約。

據了解，標的位於吉隆坡，坪數約1,000至2,000坪，開幕時間點原先預定明年，但現在有封城影響，因此開幕時間無法確定。