誠品調體質 下半年關三店

誠品生活持續調整體質，實踐董事長吳旻潔在今年股東會所提「用力關店」。誠品生活昨（19）日在官網上發出公告，下半年再關三店，包括8月23日結束營業的中壢SOGO店、8月底關閉營業坪數最小的69坪捷運書店，北市東湖店則營業至10月底。

誠品生活今年將完成八至十家計畫性關店，將是近十年關閉最多店鋪的一年；而明年將配合新開發的電商平台上線，開啟新一波展店。

誠品生活指出，受疫情影響，今年經營有挑戰，因此調整經營體質，根據「未來性、獲利性、公共性」三項指標，將關閉八至十家老舊社區店與百貨高樓層店點，並針對具高度發展性的店別，如信義店、松菸店、台北車站K區地下街(站前店)和新竹巨城店等，積極投入改造資源。

以信義店為例，今年6月起24小時營業，就帶動書區業績營收成長，和實施全天營業前相比，二個月營收增加1,000萬元；新竹巨城店7月完成八年來最大改裝，推出挑高7米的閱讀大道，改裝後業績較去年同期成長50%。

今年上半年誠品生活關閉六家店，包含台南安平店、台東店、士林店、高雄高醫店和大直實踐店，誠品敦南店則是因業主都更而在5月底關閉。目前誠品生活在全台有38店，香港三家、大陸二家、日本一家。

下半年還預計再關三家店，包含8月23日結束營業的中壢SOGO店、8月底結束坪數最小的69坪捷運書店，以及預計營業至10月底的東湖店，規模多為小型店點，關閉的店鋪加總合計營業面積僅占總營業坪數3%，屬於疫情期間開源節流計畫中的費用節約項目。

另外，今年4月續約經營的台北車站K區站前店，與既有M區捷運店合計將近7,700坪的營業空間，將於第4季後進行局部改裝。