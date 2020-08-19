「昌平京樺」銷售破七成 協同插畫家辦展談北屯昇華

暑假期間，同時是疫情後的新生活階段，台中市北屯預售新案「昌平京樺」，為了挺藝文，特別為創作此案視覺的新銳插畫家李信宏，舉辦「昇華」插畫與設計個展，吸引許多年輕族群前來觀展。

李信宏溫暖而細膩的筆觸，多次與國美館、潮流音樂等合作，創作出許多當代插畫與療癒風格的作品。此次個展「昇華」的理念，主要希望傳達新與舊的相融與邁進，從生活的成長到都市的轉變，都應該保留過往的精華，昇華向前。

如同北屯市區，因早年發展成熟，所以現今仍保留許多充滿歲月風華的都市樣貌，像是古蹟「一德洋樓」等人文建築，待未來捷運綠線通車，周邊新建設與工商產業的興盛，指日可待，也是一種必然的跳躍與昇華。

「昌平京樺」基地位於一德洋樓旁，規劃地上12樓、地下4層建築，27至36坪、2至3房格局，總戶數60戶（含2間店面），每坪單價29萬至32萬元，2房產品含車位總價約900萬元，3房產品含車位總價約1,200萬元。

此案訴求2至3房全雙衛產品，擁有1.6萬坪綠地公園，周邊四大商圈生活機能完善；加上靠近太原路、崇德路、北屯路等精華路段，也吸引不少首購、換屋族群青睞，公開二個多月，銷售已破七成，客層包括老師、醫生及建築師、工程師等專業人士。

現場專案協理程軍睿表示，此次與插畫家李信宏合作，主要希望用溫暖的畫面，帶領客戶走讀北屯，認識北屯的人文之美，在迎接新捷運時代，一同體驗昇華的美好。