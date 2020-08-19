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Epson前進自動化工業大展 秀機械手臂管理系統

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球機械手臂市佔霸主Epson，於今年2020台北國際自動化工業大展為客戶量身打造各領域的自動化解決方案，同時展出獨家「機械手臂管理系統」及台灣團隊自行研發的「簡易操作軟體」，兩項重要的軟體應用方案。

Epson也於大展期間首度亮相六軸機械手臂新品C12XL及VT6L直流電版本，並聯手自家視覺科技部門，展出整合Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡的遠端專家協作應用，為台灣製造業與機具維修業者提供一個更加精準、到位的售後服務解決方案。透過齊全的機械手臂產品線及完整的自動化虛實整合解決方案，Epson將助攻台灣生產業者全面升級轉型，迎接後疫情的智慧製造時代。

台灣愛普生機械手臂事業部總經理王亮國表示，洞悉生產製造業主的實際需求，至今製造業所面臨的最大問題仍是缺工，在疫情爆發之後更倍加重視。Epson除了量身打造實際符合需求的優異產品與應用解決方案，更發展出機械手臂管理系統以及簡易操作軟體，並以顧問式的服務提供給客戶，協助客戶快速導入自動化設備。

Epson機械手臂擁有高精度、高速度、低震動，兩高一低的絕對優勢，中小型四軸（SCARA）機械手臂更是於全球市場連續9年獲得市佔第一。

今年也愈來愈多客戶期盼透過導入自動化設備，以紓解人力及停工等不可抗力的因素，透過Epson系統性的機械手臂全方位解決方案，整合前製導入作業與集中即時管理機制，能幫助業者加速轉型自動化，達提升產能與品質雙贏。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白指出，此次的疫情導致許多國家限制出入境，工程人員無法海外出差，更突顯了工廠導入自動化的重要性，除了透過系統化的管理之外，售後服務也是極為重要的一環。

此次Epson於自動化工業大展期間，展示整合Epson Moverio BT-35E雙眼穿透式智慧眼鏡的遠端專家協作應用，遠端專業人員能以第一視角看到作業現場的畫面，並即時協助生產線現場的作業員排除障礙，可提供給客戶更準確、到位的售後服務。

Epson 疫情

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