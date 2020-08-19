快訊

當「台灣人」！林書豪證實入籍中華民國

調查：東南亞是台灣電商跨境首選

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

全球電商市場日漸成熟，跨境銷售、購物成趨勢。全球智慧開店平台 SHOPLINE 與 Facebook共同發布 「2020 跨境電商白皮書」，從2019年至2020年中針對全球電商產業與跨境電商，解析全球電商跨境銷售的現狀，白皮書中指出東南亞市場除因地利之便外，產業結構與潛力商品均與台灣相似，是台灣品牌跨境首選。

根據Facebook 與 SHOPLINE 觀察，新冠肺炎疫情帶動零售業轉型，2020 年全球電商市場交易額預估達1兆美元，亞洲成長最為快速。SHOPLINE 數據顯示越來越多台灣店家加速布局跨境電商，以跨境銷售提升營業額。數據顯示東南亞六國（泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓）2019年電商交易總額整體平均成長20%，印尼、泰國、星馬位居前列；未來五年內，六國交易總額將以泰國與越南的成長幅度最大，分別有4.9倍及6.6倍的增長幅度。而東南亞的網購者也預計從2018年的2.5億人，成長至3.1億人。

「2020 跨境電商白皮書」分析，東南亞四大網購潛力商品品類為 3C 產品、服裝飾品、生活用品、美妝保養等，與台灣電商品牌產業結構相似。加上台灣在地緣上與東南亞相近，擁有地利之便，在語言、文化、節慶等各方面也與部分國家相似相近，是台灣店家進軍東南亞的絕佳競爭優勢。

根據「2020 跨境電商白皮書」，東南亞消費者樂於探索、嘗試新品牌，包含「有趣新奇的產品」、「促銷活動」以及「其他使用者的推薦心得」是吸引東南亞消費者的因素。推動消費者下單的關鍵則包含「網站擁有當地語言與幣種」、「物流快捷且退貨流程明確」以及「客服回覆快速」等。東南亞消費者也十分在意與品牌的互動性，在下單結帳前，馬來西亞消費者喜歡與品牌客服人員聊聊，詢問產品資訊、越南與泰國也有高達 1/3 的消費者會透過通訊軟體與店家對話、新加坡則特別重視購物流程體驗。

SHOPLINE 台灣總經理陳少勤表示，品牌挑戰跨境電商，需考慮的層面複雜，不只要面對不熟悉的金流、物流，如何讓品牌在地化、符合當地習慣更是一大挑戰，「對話式商務」購物模式能讓品牌與消費者深度互動，進而更加了解海外消費者、貼近在地消費習慣，才能讓品牌在海外成長。

東南亞 跨境電商 泰國

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

搶電商、超市客 愛買台中水湳店聚焦親子體驗

泰國高中生高舉「反政府手勢」竟遭老師甩巴掌

沃爾瑪上季電商營收 翻倍

相關新聞

搶電商、超市客 愛買台中水湳店聚焦親子體驗

遠百（2903）旗下量販店愛買睽違五年再開店，台中水湳店17日試營運，為愛買第三代店，更是愛買轉型之作，不但首次結合購物...

桃園離岸風力發電有變？離桃機太近民航局建議不應設置

蔡政府衝再生能源喊出「千架海陸風電機計畫」，桃園離岸風力發電案預計架設110支風機，2017年通過環評。由於升壓站等工程...

UNIQLO來台10年變身台灣「國民品牌」 日籍CEO曝經營心法

日系零售服飾大廠優衣庫2010年進軍台灣，歷經10年耕耘，如今坐穩台灣服飾品牌第一寶座。《今周刊》獨家專訪CEO黑瀨友和，揭露優衣庫如何從日系品牌變身國民品牌的祕密！

智慧手臂似人手 消毒機器巡邏工作

南港展覽館19日化身AI人工智慧王國，一進門看到許多智慧手臂迅速吸起輸送帶上的餅乾、糖果或大型金屬重物，再一一擺到指定的地方，包裝或外觀完全沒有擠壓的痕跡；而水藍色外表，長得像電影《瓦力》中機器人樣貌

HONDA搶攻大型重機市場 卻在爭「FORZA」商標路上遇挫

日商本田技研工業（HONDA）推出FORZA系列車款，搶攻大型重機市場，但在申請商標時遭遇挫，事後打行政訴訟爭取註冊機會...

雲朗、凱撒、老爺攜手推住宿加遊輪 10月首航淡水河

國旅復甦，國內三大飯店集團雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團再攜手合作，以餐飲結合悠遊淡水河夜景體驗，推出星級住宿...

三大飯店集團首創遊輪包船星級住宿專案 翻轉城市旅遊

暑假期間，國旅復甦。花東和離島國旅正夯的同時，城市旅遊卻不得到國人青睞，國內三大飯店集團雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖、老爺...

桃園離岸風電開發案鄰近桃機 民航局有異見

經濟部能源局今天在桃園離岸風電環差案審查會議中提到，因開發場址靠近桃機，民航局建議整體開發案不應設置。環委認為，本案已於...

全台最長高架橋下 中市境內鐵路沿線精華地段公開招商

在各方期待下，交通部台鐵局於今年8月17日辦理鐵路高架橋下空間土地活化案招標，打造全台最長的高架橋下帶狀商業軸線，帶動台...

和泰斥資20億元 增設據點

和泰車旗下豪華車品牌Lexus來勢洶洶，第2季以來已連續多月打敗賓士成為豪華車單月銷售龍頭，累計今年前七月只落後賓士1,...

和泰代理LC敞篷跑車 要價620萬

LEXUS總代理和泰汽車為了只有12輛配額的LC CONVERTIBLE GT旗艦敞篷跑車舉辦發表會，和泰車說，這款車是...

沈榮津：離岸風電國產化邁大步

永冠集團的風機鑄件廠昨（18）日於台中港風電專區動土，這也標誌離岸風電國產化進程大邁進，行政院副院長沈榮津指出，同區還有...

熱門新聞

華為下個受災戶 點名記憶體

康友-KY恐下市 會計師：業界不可能接手財報

蔡伯府開620萬元支票遭退票 寒舍：與公司無關

大陸廠為何打不贏台積電 網：這點是關鍵

一年贈與財產未超過220萬元 免申報贈與稅

洪水樹賣可成金雞母...三考量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。