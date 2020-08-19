調查：東南亞是台灣電商跨境首選

全球電商市場日漸成熟，跨境銷售、購物成趨勢。全球智慧開店平台 SHOPLINE 與 Facebook共同發布 「2020 跨境電商白皮書」，從2019年至2020年中針對全球電商產業與跨境電商，解析全球電商跨境銷售的現狀，白皮書中指出東南亞市場除因地利之便外，產業結構與潛力商品均與台灣相似，是台灣品牌跨境首選。

根據Facebook 與 SHOPLINE 觀察，新冠肺炎疫情帶動零售業轉型，2020 年全球電商市場交易額預估達1兆美元，亞洲成長最為快速。SHOPLINE 數據顯示越來越多台灣店家加速布局跨境電商，以跨境銷售提升營業額。數據顯示東南亞六國（泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓）2019年電商交易總額整體平均成長20%，印尼、泰國、星馬位居前列；未來五年內，六國交易總額將以泰國與越南的成長幅度最大，分別有4.9倍及6.6倍的增長幅度。而東南亞的網購者也預計從2018年的2.5億人，成長至3.1億人。

「2020 跨境電商白皮書」分析，東南亞四大網購潛力商品品類為 3C 產品、服裝飾品、生活用品、美妝保養等，與台灣電商品牌產業結構相似。加上台灣在地緣上與東南亞相近，擁有地利之便，在語言、文化、節慶等各方面也與部分國家相似相近，是台灣店家進軍東南亞的絕佳競爭優勢。

根據「2020 跨境電商白皮書」，東南亞消費者樂於探索、嘗試新品牌，包含「有趣新奇的產品」、「促銷活動」以及「其他使用者的推薦心得」是吸引東南亞消費者的因素。推動消費者下單的關鍵則包含「網站擁有當地語言與幣種」、「物流快捷且退貨流程明確」以及「客服回覆快速」等。東南亞消費者也十分在意與品牌的互動性，在下單結帳前，馬來西亞消費者喜歡與品牌客服人員聊聊，詢問產品資訊、越南與泰國也有高達 1/3 的消費者會透過通訊軟體與店家對話、新加坡則特別重視購物流程體驗。

SHOPLINE 台灣總經理陳少勤表示，品牌挑戰跨境電商，需考慮的層面複雜，不只要面對不熟悉的金流、物流，如何讓品牌在地化、符合當地習慣更是一大挑戰，「對話式商務」購物模式能讓品牌與消費者深度互動，進而更加了解海外消費者、貼近在地消費習慣，才能讓品牌在海外成長。