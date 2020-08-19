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大同電子鍋推出好鍋贈好米活動 加贈池上多力米

經濟日報 / 記者張義宮/即時報導

大同（2371）公司旗下大同3C表示，觀察到消費者對於米食烹煮的要求日益提升，推出多款複合功能電子鍋滿足消費者挑剔的味蕾。

同時即日起推出好鍋贈好米活動，凡於全台大同3C購買指定大同電子鍋即加贈來自東台灣米鄉的一等好米-池上多力米，各大販售通路同步推廣購買指定大同電子鍋加贈精選好米，品嚐一等好鍋所煮出的精緻米食。

大同3C指出，IH強火炊煮搭配超厚灶釜3mm球狀內鍋，蓄熱效果佳可使米飯受熱更均勻且不易沾黏焦底。精準控溫，針對不同米飯可調整個人喜好口感，內建2種口感、3大米種，無論何種米飯都能輕鬆料理；多種內建料理模式，一機在手即可輕鬆做出百變美味料理。

大同3C強調，大同電子鍋即日起好鍋贈好米活動開跑，凡於全台販售通路購買大同IH灶釜電子鍋(TRC-H0618A)、大同觸控式電子鍋(TRC-06TREA)、大同微電腦電子鍋(TRC-06REC/TRC-10REF/TRC-10RED)等以上五款大同電子鍋即加贈精選好米，好鍋配好米，滿足挑剔的味蕾。

大同 3C 台大

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