漢來美食月餅上市 業績力拚5萬盒

上半年因受疫情影響，不少企業拜訪客戶行程都暫停，但隨著疫情穩定，中秋佳節，勢必成為企業與民眾重新聯繫情感的最佳時刻，漢來美食（1268）看好今年中秋送禮商機，19日正式推出「情月典藏」、「情月風雅」2款月餅禮盒，預估銷售目標將上看5萬盒，有信心保持全台灣月餅銷售量最多的五星級飯店。

漢來美食副總經理吳若寧表示，今年月餅禮盒以精緻木盒裱褙，手繪出牡丹盛綻花姿，透過手工刷繪金銀漆色，呈現華麗又不失現代感的藝術風格；口味上更兼具傳統與創新，為了符合現代人的健康觀念，主廚以減糖配方製作，讓月餅吃得到美味，更吃得沒有負擔。