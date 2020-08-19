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台灣港務公司宣布 8位高階主管人事異動

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台灣港務公司今 (19)日宣布8位高階主管人事異動，包括有花蓮分公司總經理高傳凱調任基隆分公司總經理、基隆分公司港務長陳榮聰調任總公司助理副總經理，並兼管花蓮分公司等。

港務公司表示，此次人事異動，主要為因應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，所調整的高階主管職務有花蓮分公司總經理高傳凱調任基隆分公司總經理、基隆分公司總經理劉詩宗調任總公司高級研究委員、基隆分公司港務長陳榮聰調任總公司助理副總經理，並兼管花蓮分公司。

其次，基隆分公司高級研究員陳世鴻調任該分公司主任秘書、基隆分公司主任秘書林健明調任該分公司高級研究員、臺中分公司港務長蘇建榮調任高雄分公司港務長、臺中分公司研究員林春福調任該分公司港務長，以及高雄分司港務長宋益進調任基隆分公司港務長。

港務公司強調，各高階主管其專業素養、個人特質及職務歷練皆為一時之選，透過此次輪調能為各港帶來新氣象，期藉由各高階主管管理長才，以前瞻性的策略思惟與創新能力，帶領公司專注於港埠服務品質及提升國際競爭力，並持續拓展商機，提升營運能量。

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