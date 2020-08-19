搶電商、超市客 愛買台中水湳店聚焦親子體驗

遠百（2903）旗下量販店愛買睽違五年再開店，台中水湳店17日試營運，為愛買第三代店，更是愛買轉型之作，不但首次結合購物中心、超市型態，並首次聚焦購物體驗，預計今年9月中下旬開幕。

該店還有三大亮點，空間方面，不但走道變寬、貨架高度降低、商品縮減三成，還有超過四個的親子設施，是愛買最多親子設施的店鋪。服務方面，該店是愛買唯一店中全部肉品、海鮮產品，都能代客料理（冷凍品除外），一般愛買店鋪僅一半品項。

愛買營運長莊金龍19日表示，量販業從30年前只販售民生必需品的第一代傳統量販店，到注入商店街、餐廳的第二代量販店。演變至今，超市愈開愈多，離消費者的家愈來愈近，加上電商「一指即購」，導致量販店經營遇瓶頸，也流失30至39歲數位世代客人。

愛買近年關閉體質不佳店鋪，思索轉型，今年正式推出從Hypermarket（大賣場）進化成Hyper Mall（商場多元家庭生活體驗）的第三代店型，首次結合購物中心和超市形式，賣場各區域都有類似百貨公司的情境陳列。

為搶30至39歲客人，該店設置超過四個親子設施，9月底將推出愛買親子俱樂部，將親子客群建立會員制，加入會員後，可享親子優惠和服務，為量販店首創。

愛買2018年陸續在店中打造「量販餐廳」，提供現買現煮現食的代客料理服務，但僅一半水產肉品可代客料理，新開幕的台中水湳店，是愛買首家提供全館海鮮和肉品皆可代客料理的店舖。