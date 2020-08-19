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漢磊：下半年先蹲後跳

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

漢磊投控（3707）與旗下嘉晶（3016）於今（19）日舉行法說會，兩家公司董事長徐建華表示，第3季的業績可能下滑，嘉晶方面主要是日本客戶上半年沒有修正，第3季修正的幅度相對較大，但在庫存消化之後，預期第4季將回溫，今年業績預期還是會小幅成長，明年展望則還算樂觀。

嘉晶上半年每股純益為0.16元，近期的重要技術開發進展，在化合物半導體（Compound）方面，GaN/Si磊晶已完成650V磊晶平台的開發，另外也開發GaN/SiC與GaN/Si磊晶應用於射頻的產品。至於矽光子（Silicon Photonic）部分，研究開發矽光子的磊晶平台，目前正進行客戶驗證中，未來希望拓展5G基地台的應用。

嘉晶總經理孫慶宗指出，估計第3季業績季減幅度約9％至13％，第4季將會逐漸回溫，預估全年營收將較前一年微幅成長。

另外，漢磊投控旗下的漢磊科，產品結構仍待改善，所以目前仍處於虧損狀態，徐建華說，會努力轉虧為盈，希望先求單季轉盈。

磊晶 漢磊

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