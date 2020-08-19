台灣港務公司人事調整 八高階主管職務異動

台灣港務公司今（19）日公布公司內部高階主管職務調整名單，並表示港務公司為應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，自2020年8月18日調整包含阿聯、基隆、台中、高雄分公司共八名高階主管職務。

港務公司表示，各高階主管其專業素養、個人特質及職務歷練皆為一時之選，透過此次輪調能為各港帶來新氣象，期藉由各高階主管管理之長才，以前瞻性的策略思惟與創新能力，帶領公司同仁專注於港埠服務品質及提升國際競爭力，並持續拓展商機，提升營運能量。

調整名單包括：

一、花蓮分公司總經理高傳凱調任基隆分公司總經理。

二、基隆分公司總經理劉詩宗調任總公司高級研究委員。

三、基隆分公司港務長陳榮聰調任總公司助理副總經理，並兼管花蓮分公司。

四、基隆分公司高級研究員陳世鴻調任該分公司主任秘書。

五、基隆分公司主任秘書林健明調任該分公司高級研究員。

六、台中分公司港務長蘇建榮調任高雄分公司港務長。

七、台中分公司研究員林春福調任該分公司港務長。

八、高雄分公司港務長宋益進調任基隆分公司港務長。