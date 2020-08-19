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北市「華山川」建案廣告不實 公平會開罰60萬元

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

公平會今（19）日委員會議通過針對創達建設及創意家行銷銷售的台北市中山區「華山川」建案廣告不實案，分別處創達公司新台幣40萬元、創意家公司20萬元罰鍰。

公平會表示，創達公司及創意家公司於網路銷售該建案刊載「公共設施：RF-健身房」，並以RF傢俱配置圖顯示一部分規劃為健身房使用，予一般大眾印象為該建案將使購買者有合法使用「健身房」的認知。

但依據台北市政府提供意見，該建案的健身房位於屋頂突出物屬機電設備空間，尚無申請辦理變更使用執照的紀錄，業者於行銷廣告上將該空間命名為健身房部分，恐有誤導社會大眾之虞與涉及增建行為。

公平會指出，該建案廣告的表示或表徵核與事實不符，已足以引起一般大眾對該建案的內容及用途產生錯誤認知或決定之虞，違反公平交易法第21條第1項規定，因此委員會決議開罰。

建案 健身 廣告不實

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