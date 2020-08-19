「華山川」涉廣告不實及違建 公平會開罰60萬元

公平交易委員會今（19）日表示，位於台北市中山區，由創達建設、創意家行銷販售的建案「華山川」，把機電設備空間改建為健身房，涉及增建及廣告不實行為，已分別對二公司裁處40萬元、20萬元。

公平會表示，業者於網路刊載該建案的公共設施，於「RF」標示「健身房」字樣，並以RF傢俱配置圖顯示，會將一部分規劃為健身房使用，對一般大眾而言，好像此建案將使購買者得以合法使用健身房。

公平會表示，然而根據台北市政府提供的意見，該建案的健身房位於屋頂突出物，屬於機電設備空間，而且沒有申請使用執照變更的紀錄，業者於行銷廣告上將該空間命名為健身房，恐有誤導社會大眾之虞，而且還涉及增建行為。

公平會認為，由於該建案廣告與事實不符，足以引起一般大眾對該建案內容及用途產生錯誤認知或決定之虞，已違反《公平交易法》第21條規定，對創達建設處以40萬元罰鍰、對創意家行銷處以20萬元罰鍰。