沒在怕的自信　為何這支形象影片年輕人瘋傳

撰文 / 張念慈

疫情顛覆產業生態，今年社會新鮮人被稱「史上最慘畢業生」，在企業慘、未來可能也慘情況下，一支「沒在怕的 自信」形象影片卻在年輕人群中瘋傳，影片主角攀岩國手李虹瑩、紙塑藝術家鍾凱翔，透過自身經歷，告訴年輕世代即使身處逆境，只要充滿自信堅持向前進，一定能夠突破極限，看完讓人熱血沸騰，影片上線首周即在網路創下近兩百萬點閱，勵志精神備受好評。

影片的背後
「沒在怕的 自信」其實是遠雄人壽邁向28週年時，全新推出的形象廣告，這也是遠雄人壽連續二年，藉由不同的訴求展現「做自己的英雄」品牌主張，透過李虹瑩、鍾凱翔兩位新生代翹楚勵志故事，鼓勵年輕人自信前進，就可以被更多人看見，如同遠雄人壽持續堅定努力、積極向前的品牌精神。

遠雄人壽以「沒在怕的 自信！」攜手與年輕世代一起創造理想未來。 圖／遠雄人壽 提供
遠雄人壽以「沒在怕的 自信！」攜手與年輕世代一起創造理想未來。 圖／遠雄人壽 提供

從抓石到攀向高峰 李虹瑩沒在怕
自信的態度，不是只發生在遙不可及的KOL，而是一直在我們生活周遭。影片一開始，是攀岩國手李虹瑩掉進暗黑的星空中，但她靠著勇氣與技巧克服恐懼，突破逆境。

現實生活中，墜落、被落石擊中，都可能是攀岩存在的風險。李虹瑩曾在戶外岩場遭落石擊中頭部，情況一度危急，不少人可能從此卻步，她想的卻是:「能通過這次考驗，是我的運氣，再不去做就太浪費了」。遠雄人壽也藉由影片，為所有運動選手加油打氣，鼓勵大家堅持到底終能攀向巔峰。

紙塑創作達人鍾凱翔對喜歡的事總是堅持到底不放棄。 圖／遠雄人壽 提供
紙塑創作達人鍾凱翔對喜歡的事總是堅持到底不放棄。 圖／遠雄人壽 提供

20年的堅持 青年藝術家好萊塢發光
另一位主角，是紙塑藝術師鍾凱翔。他從小就愛紙塑藝術，連續20年，他每天花超過12個小時埋首紙堆創作。影片中，他抓乘自己製作的作品飛翔，看似愜意，背後卻是辛勤的付出和努力。

跟攀岩一樣，藝術創作者需要專注，鍾凱翔習慣獨自創作，也必須應對孤獨與風險。就在剛退伍準備要大展身手那年，他因車禍撞斷左臂，坐在候診間他思考的不是受傷的身體，而是怎麼如期完成作品。

這份充沛的熱情、不懼艱難的勇氣，還有幽默樂觀的自信，讓鍾凱翔堅定自信的完成專業學位，並以興趣為志業，更引起好萊塢特效公司的賞識，從海外紅回台灣，成為台灣之光。

正如遠雄人壽朝著「沒在怕的 自信！」理念向前邁進，以自信、創新、愛台灣的品牌實力放眼市場，服務每一位消費者。帶著自信及滿滿正能量，與客戶一起攜手展望未來。

堅持初心 遠雄人壽努力傳遞保險真價值
這支廣告廣受年輕人瘋傳，遠雄人壽表示，影片呈現的正是遠雄人壽想要向社會大眾傳遞，成長路上堅持「沒在怕的 自信」信念！

遠雄人壽相信，持續做對的事，主動化解社會問題，不論是個人、家庭或社會，都朝此方向努力，用珍惜守護的初心，努力傳遞保險真價值，透過各地志工團深入各地了解弱勢真正所需，延伸公益觸角，帶動社會正向循環，致力成為最具品牌影響力的保險公司。

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