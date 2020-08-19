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發願當醫師剛上醫科卻車禍昏迷 南一中楊振杰醒了

育世博oNK細胞產品 在美進行臨床試驗

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

晟德（4123）轉投資育世博今（19）日表示，自然殺手細胞（oNK細胞）美國一期臨床試驗，完成首位病患給藥。

育世博表示，這是繼與藥明巨諾（JW Therapeutics）簽訂oNK細胞產品ACE1702及ACE1655於中國大陸、香港及澳門市場的專屬優先授權合作協議後，在美多個癌症研究醫學中心進行臨床試驗。

育世博指出，針對晚期或轉移性 HER2 表現的實體腫瘤，例如無法接受手術或沒有其他治療選擇之胃、子宮內膜和乳腺癌等適應症進行收案。本次預計招募12至24名患者，藉以評估ACE1702的安全性、耐受性和初步療效。

育世博執行長蕭世嘉博士表示，當前的細胞治療，需要從病人採血，經過數日一連串的加工處理培養分析等程序，才有機會回輸病人體內進行治療，造成大量時間與金錢上的浪費。ACE1702 是育世博首件由自家ACC 技術平台研發出的創新解決方案，由於平台技術深具延展性、可以不斷替換癌症標的，未來預期能快速拓展至更多適應症並積極爭取海外授權合作機會。

育世博專注於新一代免疫細胞療法，獨創ACC（Antibody-Cell Conjugation）技術平台，利用「抗體-細胞複合技術」將抗體黏著於自行開發的現成（off-the-shelf）、有治療潛力的oNK細胞上來增強腫瘤毒殺能力，並藉此發展一系列應用抗體複合免疫細胞（Antibody-Conjugated Effector cells, ACE）。

世博

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