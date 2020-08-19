和泰斥資20億元 增設據點

和泰車旗下豪華車品牌Lexus來勢洶洶，第2季以來已連續多月打敗賓士成為豪華車單月銷售龍頭，累計今年前七月只落後賓士1,600輛，為搶攻市場，除提高車款的競爭力，更連續六年更新展間，今年投入20億元增設新據點與更新展間，挑戰豪華車龍頭地位態度積極。

去年賓士以29,172輛掛牌數連續十年居豪華車龍頭寶座並創新高，LEXUS挾著NX大賣、UX生力軍加入，以17,806輛創新高，年增23.1%，並超越BMW成為豪華進口車二哥，賓士與Lexus銷售差距約1.1萬輛。

不過，今年局勢丕變，由於德國原廠產線受到封城影響，停工兩個月，後因逐步復工，無法快速全能量產，加上碼頭航運停擺，新車供應嚴重不足，造成新車短缺，掛牌數大受影響。

截至7月底，賓士今年累計掛牌15,870輛，年減7%；Lexus為14,202輛，年增11%，雙方差距拉近。由於和泰車從日本取得的配額增加，預計今年可達2.2萬輛掛牌數；賓士因缺車嚴重，使和泰車問鼎豪華車龍頭寶座機會大增。

由於賓士新車從8月起將陸續到港，後續的掛牌數有機會改善，加上水貨車趁機搶市，挹注賓士車的掛牌數，下半年豪華車龍頭之爭精采可期。

和泰車表示，今年LEXUS以顧客角度重新審視據點空間運用，以提供顧客更驚艷的服務體驗，積極投入北中南各地據點新建或擴建工程。

為提升服務容量、打造更舒適的賞車空間，滿足車主等待車輛完修期間的各項需求等，和泰車上半年除擴建國都LEXUS中和據點，更有LEXUS北台中全新據點開幕，下半年還有桃苗LEXUS新竹據點擴建、高都LEXUS屏東全新據點開幕等規劃，和泰車與經銷商共同投資20億元以上，展現LEXUS以服務支援銷售的策略。

LEXUS並在北台中據點舉辦LC車款發表會，北台中據點總基地面積約1,500坪，總樓地板面積超過3,600坪，並打造Hero Car展示區，擺放最新最頂級的車款，以及設置四座日本原裝頂級按摩椅，加上戶外景觀瀑布花園，打造最舒適的賞車休憩空間。