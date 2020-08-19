沈榮津：離岸風電國產化邁大步

永冠集團的風機鑄件廠昨（18）日於台中港風電專區動土，這也標誌離岸風電國產化進程大邁進，行政院副院長沈榮津指出，同區還有天力公司葉片製造工廠、西門子歌美颯（SGRE）也在興建中；而世紀鋼在台北港，以及中鋼在興達港興建離岸風電水下基礎生產基地等，也在順利進行中。

政府推動能源轉型，要在2025年讓核能發電歸零，達成再生能源占比25%的目標，包括太陽光電訂出設置20GW（10億瓦）的目標，離岸風電要達到設置5.7GW。在引進國際開發商投入台灣離岸風電開發的同時，經濟部也設置國產化項目的要求。

沈榮津表示，除永冠的離岸風電鑄件廠動土，旁邊的天力公司離岸風電葉片製造工廠也在興建中、西門子歌美颯的機艙組裝廠也在興建。

另外，西門子歌美颯的變壓器和開關設備，也和在這一個專區的華城電機合作生產，已建構出台中港離岸風電專區產業價值鏈。

不僅台中港風電專區，沈榮津指出，在離岸風電水下基礎部分，北台灣及南台灣分別由台北港世紀鋼的世紀風電及中鋼的興達海基承造，目前進行相當順利，主要是哥本哈根基礎建設基金（CIP），以及系統商西門子歌美颯、台灣菱重維特斯(MVOW)公司配合政策，落實國產化計畫。