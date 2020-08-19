永冠建最大風電鑄件廠

風機鑄件大廠永冠斥資52億元設立台灣最大海上風電鑄件廠，昨（18）日在台中港用地舉行新廠動工儀式。董事長張賢銘表示，朝向10MW（百萬瓦）以上風機鑄件供應，新廠二年後完成，預計年產8萬至10萬噸鑄件，除國內市場外，還做為供應亞太區風機供應鏈的樞紐，並有能力外銷歐美市場。

張賢銘指出，風力發電設備已由陸域風機逐步轉移為離岸風機，新世代風機並朝向大型化發展，為克服產品超大、超寬、超重的挑戰，配套供應鏈須仰賴政府提供有效且可靠的港口優勢及運輸方案，才能滿足風電產業發展趨勢。

行政院副院長沈榮津出席動土典禮，他指出，永冠離岸風電鑄件廠動土，是台灣離岸風電產業在地化的最佳例證，政府希望藉此機會建構完整的海事工程、水下基礎等風機產業鏈。

沈榮津表示，政府推動2025年再生能源占比20%的立場堅定，過程雖遭遇一些困難，但政府站在第一線協助廠商排除障礙，讓能源轉型計畫順利進行，如今才能在台中港舉行動土儀式。

永冠強調，在離岸風電國產化政策加持下，預計兩年後台中港新廠投產時，集團產能可從今年的年產能20萬噸，到2023年擴增到25萬噸，年增25%。

另外，西門子歌美颯要在台灣採用14MW超大型離岸風機，在台中港設立風機場，永冠跟客戶合作開發風機鑄件。永冠強調，未來若有客戶要求更大規格的風機鑄件，均有能力接單。

張賢銘強調，永冠在海外市場也有部署，看好東南亞市場快速發展，明年規劃在泰國設廠，以迎接疫情過後經濟的反彈，以及5G、AI等技術帶動的新需求，完成後可供給汽車、工具機、陸上風電等產業。