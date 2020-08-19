永冠建最大風電鑄件廠

經濟日報 / 記者鄭鴻達張義宮／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

風機鑄件大廠永冠斥資52億元設立台灣最大海上風電鑄件廠，昨（18）日在台中港用地舉行新廠動工儀式。董事長張賢銘表示，朝向10MW（百萬瓦）以上風機鑄件供應，新廠二年後完成，預計年產8萬至10萬噸鑄件，除國內市場外，還做為供應亞太區風機供應鏈的樞紐，並有能力外銷歐美市場。

張賢銘指出，風力發電設備已由陸域風機逐步轉移為離岸風機，新世代風機並朝向大型化發展，為克服產品超大、超寬、超重的挑戰，配套供應鏈須仰賴政府提供有效且可靠的港口優勢及運輸方案，才能滿足風電產業發展趨勢。

行政院副院長沈榮津出席動土典禮，他指出，永冠離岸風電鑄件廠動土，是台灣離岸風電產業在地化的最佳例證，政府希望藉此機會建構完整的海事工程、水下基礎等風機產業鏈。

沈榮津表示，政府推動2025年再生能源占比20%的立場堅定，過程雖遭遇一些困難，但政府站在第一線協助廠商排除障礙，讓能源轉型計畫順利進行，如今才能在台中港舉行動土儀式。

永冠強調，在離岸風電國產化政策加持下，預計兩年後台中港新廠投產時，集團產能可從今年的年產能20萬噸，到2023年擴增到25萬噸，年增25%。

另外，西門子歌美颯要在台灣採用14MW超大型離岸風機，在台中港設立風機場，永冠跟客戶合作開發風機鑄件。永冠強調，未來若有客戶要求更大規格的風機鑄件，均有能力接單。

張賢銘強調，永冠在海外市場也有部署，看好東南亞市場快速發展，明年規劃在泰國設廠，以迎接疫情過後經濟的反彈，以及5G、AI等技術帶動的新需求，完成後可供給汽車、工具機、陸上風電等產業。

離岸風電 鑄件 永冠

延伸閱讀

永冠台中港鑄件新廠動土 股價重回百元大關

相關新聞

永冠建最大風電鑄件廠

風機鑄件大廠永冠斥資52億元設立台灣最大海上風電鑄件廠，昨（18）日在台中港用地舉行新廠動工儀式。董事長張賢銘表示，朝向...

和泰斥資20億元 增設據點

和泰車旗下豪華車品牌Lexus來勢洶洶，第2季以來已連續多月打敗賓士成為豪華車單月銷售龍頭，累計今年前七月只落後賓士1,...

和泰代理LC敞篷跑車 要價620萬

LEXUS總代理和泰汽車為了只有12輛配額的LC CONVERTIBLE GT旗艦敞篷跑車舉辦發表會，和泰車說，這款車是...

沈榮津：離岸風電國產化邁大步

永冠集團的風機鑄件廠昨（18）日於台中港風電專區動土，這也標誌離岸風電國產化進程大邁進，行政院副院長沈榮津指出，同區還有...

台北自動化展19日登場 753家廠商2,800個攤位

由經濟日報、台灣智慧自動化與機器人協會、展昭企業共同主辦的「2020台北國際自動化工業大展」，今（19）日在台北南港展覽...

古書今贏／挑好人 聽好話 作對事

好友J提到父親早就計畫卸任，偏偏守口如瓶，前些日子宣布退休時，主管們都半信半疑，沒想到老董竟然從此從此一個多月不進公司，...

行銷望遠鏡／善用3S 提高效率

清代著名經學家李文炤的「儉訓」第一句說：「儉，美德也，而流俗顧薄之」。管理學主張用3S來提高效率：簡單化（Simplif...

策略行銷／吳昕昌異業結盟 創造話題

新光三越旗下影城品牌，新光影城桃園店正式在今年7月中試營運，在暑假期間，可說人潮大爆滿，是疫情過後少見的榮景。

蔡伯府開620萬元支票遭退票 寒舍：與公司無關

寒舍（2739）18日晚間公告，寒舍董事、寒舍已故創辦人蔡辰洋長子蔡伯府，支付金額620萬元之支票，因存款不足遭退票。寒...

買不到自行車？疫情商機擺眼前 捷安特卻苦於美中貿戰

紐約時報17日報導，新冠疫情使得自行車爆紅，但若此時想買自行車，全球最大自行車製造商巨大集團幫不上忙，因為該公司現在一邊努力應付需求暴增，一邊想辦法因應美中貿易戰。

後新冠疫期南部最大場徵才 周末新光三越新天地登場

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署本周六、日連兩天將在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，集結75家廠商，共釋出逾7800個...

高雄青創發展補助123件提案申請 10萬以下通過率高

高雄市政府青年局開辦青年創業發展補助，每案最高補助100萬元，申請情形踴躍，今年有123家青創事業提案申請，10萬以下有...

熱門新聞

基本工資明年照調 調幅史上最小：月薪24000元、時薪160元

確定了！可成出售泰州廠給陸企藍思 交易價14億美元

台新併購保德信 沒有壽險的玉山金下一步這麼做...

康友-KY爆財務危機 踩雷銀行恐損失15億元

紅色供應鏈勢力崛起 可成：當台廠塑膠做的？

聯電訂單滿手 8吋晶圓代工喊漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。