台北自動化展19日登場 753家廠商2,800個攤位

由經濟日報、台灣智慧自動化與機器人協會、展昭企業共同主辦的「2020台北國際自動化工業大展」，今（19）日在台北南港展覽館盛大開幕。

這是年初疫情延燒以來第一場大型國際性機械展，除了重啟機械產業內外銷商機，更宣示我國經濟民生運作回到常軌，備受國內外注目。

經濟日報總經理周祖誠表示，疫情衝擊下，少數廠商舉棋不定，但還是有很多廠商從危機看到轉機與商機，對這檔今年最大的自動化展非常支持，共有753家廠商報名參展，展出攤位數達到2,800個；上市櫃大廠包括上銀、東元、台達電、研華、直得科技、台灣氣立、大銀微系統、全球傳動、和椿科技、信錦、盟立、廣運、均豪等。

同檔期在一、二館展出的還有「機器人展」、「物流展」、「3D列印展」、「模具展」、「冷鏈科技展」、「流體傳動展」與「數位化機械要素展」等七檔關聯展；其中模具展有梧濟、徠通、台灣中澤等，完整呈現智慧化生產歷程。

3D列印展醫療及工業級設備由揚明光學、實威國際、品測、工研院等企業領軍；消費型設備供應商有天馬、達億、三帝瑪、新光合纖等，滿足工業及商用等多元設備與耗材需求；物流展則由福泰益、三橋科技、恆智、世倉國際等廠商，針對物流倉儲帶來全方位的解決方案。

流體傳動展匯集七洋、亞德克、康百世等知名展商，針對工廠空、油壓傳動系統及密封零組件提供堅強的技術後盾。

以上，八大主題展齊聚一堂，以未來工廠為題，展示從製造端到應用端的軟硬體設備及整合系統，提供改善製程、提高附加價值的升級轉型策略，總計參展廠商超過1,000家。

這場亞洲首發的工業4.0年度盛會展出日期8月19日至22日；配合疫情管制，主辦單位提醒廠商與觀眾全程戴口罩，並落實「實聯制」，請參觀業者務必配合先上網登記。參觀登記請上：www.chanchao.com.tw/IntelligentAsia。