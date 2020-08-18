後疫情時代報復性買盤湧現 「恆山首恆」迅速賣破五成

資金浪潮加上低利房貸，許多自住客不再觀望，位於台中潭子弘富重劃區的新推預售案「恆山首恆」，進場三個月，銷售迅速突破五成，顯示剛性需求帶動後疫情時代報復性買氣正持續升溫。

尤其土地成本增加，原物料、人力等建築成本攀升，也帶動台中市內新推預售案買盤外溢。其中潭子地區在交通、生活機能與重大建設加持下，年輕家庭紛紛插旗高綠覆、低密度的潭子弘富重劃區。

業界指出，台中市單元12、機捷特區房價持續飆漲，潭子相較之下，商圈生活機能完善，74號快速道路、鐵路高架化打通任督二脈，加上房價相對親民，自然獲得購屋族群的青睞。

潭子地區的房市利多，還包括國4豐潭段動工中，以及國1銜接台74號線等工程，穩據交通樞紐，加上科技大廠矽品、潭子加工區人口紅利，以及潭子聚興產業園區預計2021年完工，預期可創造不少就業人口，均為房市提供強勁支撐。

以位於弘富重劃區的「恆山首恆」為例，基地靠近栗林火車站，享受勝利商圈的生活機能，另外也近擁台鐵綠空廊道、潭雅神自行車道、潭子國民運動中心，潭子、頭家國小、潭秀國中等明星學區，在市場脫穎而出。

潭子過去多透天，近年房市行情看漲，也吸引包括鄉林、順天、久樘開發及寶璽等知名品牌搶推大樓產品。而恆山建設成立後的首件推案，更選擇潭子弘富重劃區作為灘頭堡。

屬於朝陽科大創辦人關係企業的恆山建設，源自於台中橫山合院老家「四知堂」成長的記憶，傳承上一代「造厝築家」建築思維，更有甲級允久營造實力做後盾，獨家10年防水保固，在業界極為少見。

「恆山首恆」現場協理蔡明岳表示，此案基地三面臨路，弘文中學、公園第一排，規劃24至39坪的2、3房格局，標榜衛浴採光通風、空氣流通，堪稱恆態健康宅。60戶住宅和7戶店面，總銷7.2億元，成為移居首選，也帶動樓店銷售佳績。