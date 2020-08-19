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策略行銷／吳昕昌異業結盟 創造話題

經濟日報 / 何秀玲
新光影城董事長吳昕昌表示，桃園店今年7月中試營運，運用創新行銷手法，在暑假期間，人潮大爆滿，是疫情過後少見的榮景。記者何秀玲／攝影
新光影城董事長吳昕昌表示，桃園店今年7月中試營運，運用創新行銷手法，在暑假期間，人潮大爆滿，是疫情過後少見的榮景。記者何秀玲／攝影

新光三越旗下影城品牌，新光影城桃園店正式在今年7月中試營運，在暑假期間，可說人潮大爆滿，是疫情過後少見的榮景。

搶攻疫後商機

新光影城桃園店8月7日與桃園青埔八景島水族館共同開幕，為桃園唯一一家影城自營的商場，最大亮點即是推出「可按摩邊看電影」以及「躺」著看電影的影城，還將計畫推出汽車電影院，最大目的，就是要在疫情期間成為帶路雞，搶觀影人潮。

而新光影城桃園店，正是由新光三越老董吳東興三子、新光影城董事長吳昕昌一手打造。

吳昕昌提到，2013年新光影城從新光三越正式獨立出來，上次展店已是2013年，所以須更謹慎找到好的地點開店。

本次開出桃園店，正是因該特區有Outlet、飯店及水族館的聚客效果，也將成為新光影城第四個據點，更是旗下首家影城結合商場的複合店。

他說，深知新光影城在大家心中的印象不強烈，所以2015年起他就做了很多研究，像是韓國影廳就結合Beats耳機，也與汽車品牌合作，觀影椅就使用汽車皮椅等，最後決定在桃園店做出兩大環境氛圍的突破，推出兩大特色廳。

推出結合OSIM按摩椅，開創全球首間聯名影廳「OSIM天王廳」，座席採用OSIM的四手天王按摩椅，讓觀影者可邊享受按摩，邊看電影，不但具有話題，也成為吸客利器。

特色出擊攬客

吳昕昌說，OSIM與新光三越就有緊密合作，所以在百貨就已熟識，為了進駐影城，特別讓OSIM的按摩椅有降噪的功能，就是要讓客人觀影時按摩，也不會彼此影響。

「OSIM天王廳」因結合高級按摩椅，所以票價採取套票800元販售，除了有電影票之外，也推出套餐，包括飲料、熱食、爆米花、手工餅乾，並有知名保養品牌歐舒丹旅行組，未來也會與台灣品牌「廣福號」設計專屬護照套。

顛覆觀影想像

新光影城桃園店還擁有全世界第一間「席伊麗影廳」，攜手頂級席伊麗床墊，採用電動床組，每組市價超過50萬元，全廳38席，觀影時可操作無線遙控器，依照需求調整床墊的曲線幅度來「躺著」看電影，都讓人顛覆對影城的想像。

也深知消費者「躺著」觀影時，身旁不習慣有不認識的人，因此該影廳的套票，一次就得買兩個人共1,600元的套餐組合。

他說，由於疫情趨緩，7月又適逢暑假，而第一個大片為「屍速列車續集」，在此時間開幕，也是影城最好的練兵時間；因影城首度走出新光三越，自開複合式商場，他表示，已經其他案子正洽談中，明年不排除到高雄開店，而且有可能進駐其他商場。

按摩 電影 新光三越

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