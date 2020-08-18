麗彤結盟君綺 擴大醫美管理平台

麗彤生醫(原翔宇生醫)看好醫美保養市場龐大的需求成長趨勢，旗下「醫美管理平台」的服務版圖再擴大，今(18)日旗下DV皮膚管理中心與策略聯盟合作伙伴-君綺美形診所旗艦店隆重開幕。麗彤生醫（6539）董事長張麗綺表示，公司與策略聯盟合作夥伴通路齊心布局醫美保養市場已超過7年，向來掌握最新醫美產業發展的趨勢，公司將持續攜手與策略聯盟合作伙伴持續擴大營運規模，積極搶占醫美保養的市場份額。

麗彤表示，公司積極打造醫美管理平台(含DV皮膚管理中心)成為奠定公司整體營運穩健成長的基礎，累計今年上半年營收來自醫美管理平台(含DV皮膚管理中心)的通路營收較去年同期成長7％、占整體營收比重超過60％，主要係除了受惠於國內消費者對於微整形市場的接受度提高，帶動整體醫美產業成長趨勢，旗下主力醫材產品包括玻尿酸、肉毒桿菌、以及電波或音波拉皮設備使用的探頭等耗材產品出貨暢旺外，另一方面為DV皮膚管理中心的銷售業績繳出良好的成績所致。

麗彤指出，此次策略合作夥伴通路將台中北屯區旗艦店座落於文心路上、近台中四維國小捷運站，具有交通便利優勢，更鄰近金融商圈、大坑風景區及中友百貨，看準白領女性、金字塔頂之族群，麗彤有望隨著策略合作夥伴通路的營運規模放大，以帶動旗下醫材及DV皮膚管理中心的銷售業績成長，貢獻來自醫美管理平台(含DV皮膚管理中心)通路的營收比重持續增加，並對整體營運帶來正面的挹注。

展望2020年下半年，麗彤期待DV保健食品與醫美管理平台服務營運雙引擎動能全開，以挹注今年下半年的整體營運的成長表現。麗彤在DV保健食品布局方面，持續保持每年3-4款的保健食品推出問市，其中，「DV醇養妍」已再度於7月強勢回歸，與新品「DV醇耀妍」不同的產品市場定位，以滿足不同消費客群的需求，「DV醇養妍」產品重新上市即創造優異的回購率，有助於對下半年整體營運添柴加火。

另外，在DV官方網站及醫美管理平台，合計約60萬名會員的鼎力支持與信任，未來麗彤將與策略聯盟夥伴更深化「醫美管理平台」的合作，積極互相引流導客，落實大數據分析，針對每位會員不同的需求及訴求，採取精準行銷策略、強化品牌核心價值，為公司未來營運注入穩健成長巨擎。