南投縣可可生產合作社成立 巧克力更具台灣特色

南投縣縣可可生產合作社今天成立，農民期盼可可帶來收益。埔里鎮18度Ｃ巧克力董事長茆晉詳說，可可是製造巧克力原料，原本需要向國外購買可可，現在可在地採購，從生產到製作產業鍊更完整，可生產更具台灣風味的巧克力。

南投縣可可生產合作社及展售營運中心在名間鄉成立，並展示可可原料及製成的巧克力。名間鄉長陳文德、可可合作社理事長陳秉豪及地方人士開心迎接合作社成立，更希望被比喻成「農業黑金」的可可，帶動農業經濟發展。

陳秉豪說，台灣可可種植面積以屏東縣最多，但就產量來說，南投縣每分地產能贏過屏東，加上可可市場供不應求，年進口值約90億元，但自給率卻不到1%。台灣本地種植可可有發展前景。

目前南投縣種植面積約70多公頃，農民也是從頭摸索，一路前進。

陳秉豪說，南投可可產業，和屏東不太一樣，屏東生產的可可，有些是在檳榔園內，南投縣名間鄉的可可園，則是從茶園、鳳梨田、紅龍果園、山藥田轉作而來，為擴大規模，合作社歡迎有興趣農民加入。