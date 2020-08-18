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大稻埕情人節8月22日登場 480秒愛你愛你煙火秀搶先看

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

夏季最浪漫、最具指標的七夕盛會-「2020大稻埕情人節」活動將於8月22日在大稻埕延平河濱公園（淡水河3號到5號水門間）盛大登場！今年活動以「愛沒有距離」為主題，強調疫情期間大家堅守社交距離，但真愛沒有距離，邀請大家一起來大稻埕聽情歌看煙火，讓彼此的心更靠近。

北市觀光傳播局表示，今年活動豐富多元，除了7月15日起集結大稻埕商圈推出情人節約會地圖及限定優惠、8月15日小情歌音樂會，8月22日當天還有長達五個小時（17時至22時）的情歌演唱、愛情文創市集及胖卡美食，晚上8時20分將施放最令人期待的480秒「愛你愛你煙火秀」。

此外，今年更加碼推出夜間觀光「夜來越美麗」活動，長達1個月的街區燈飾妝點及大稻埕系列活動，讓你不管白天或夜晚，都能感受滿滿的浪漫及經典小鎮氛圍。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，活動當天除了有多組藝人如原子邦妮、田亞霍、甜約翰樂團、楊程鈞、小男孩樂團、萬芳、吳汶芳、艾怡良等接力熱唱一首首經典情歌，周邊也有愛情文創市集及胖卡美食，今年更特別推出兩座浪漫打卡裝置供情人拍照留念，當天攜手另一半、朋友或家人，在活動現場任何角落一同拍下牽手照，IG發文就有機會抽中台北地下街提供的購物金，總價值超過3萬元。

除了好玩的市集、活動，大家最期待的「愛你愛你」煙火秀，更將在經典情歌的伴奏下，搭配2020、愛心、彩色花朵等美麗花火在夜空綻放，長達480秒的煙火搭配一首首膾炙人口的情歌，保證浪漫破表，歡迎大家帶著心愛的人一同觀賞、哼唱，留下最美的七夕回憶。

為了迎接大稻埕情人節，周邊街區店家也紛紛響應活動，推出情人節套餐、情人節花禮體驗等超值方案，民眾在參加活動前，不妨先到大稻埕街區走走。今年也獨家與中華郵政合作，當天將化身「限時傳情 幸福郵局」，提供情人節限定版明信片及局贈封讓民眾免費索取（數量有限，贈完為止)，蓋上「大稻埕情人節專屬郵戳」後當場投遞寄送，幫你記錄這幸福的時刻。

此外，更首次與姊妹市大邱廣域市合作，其駐台觀光推廣辦事處特別來到現場設攤，除了觀光交流，亦有拍照打卡送小禮活動。

8月21日到23日還有「大稻埕情人節攝影比賽」，歡迎攝影好手拍攝8月22日煙火秀、大稻埕及商圈活動或街景、台北市各商圈景點面向煙火秀同框等照片，得獎作品可獲得北門相機協會提供的獎品，還有機會刊登於捷運燈箱！此外，台北地下街亦有夏日浴衣祭活動，邀請民眾前往體驗京都夏日七夕的氛圍，有機會得到限量加持的「好緣小御守」。

因應後疫情的國旅熱潮，今年觀傳局結合在地推廣「夜間觀光」，加碼祭出第三波活動「夜來越美麗」，將於8月23日至9月20日長達一個月時間，在永樂廣場周圍設置浪漫燈飾及互動裝置，帶領大家細細領略大稻埕夜晚的風華，並於8月29日晚上7時至9時推出「老情歌音樂會」，邀請紀露霞、殷正洋、陳孟賢、江惠儀等知名歌手演唱經典老情歌。

為因應活動人潮，自8月22日上午6時起，淡水河 1 號到 6 號水門管制車輛通行，下午6時30分起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，堤外停車場及相關道路停車格隨之取消，請民眾多加注意，並搭乘大眾運輸工具前往活動現場。

大稻埕 情人節 觀光

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