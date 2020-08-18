新纖羅時銓：黑暗隧道看到曙光 化纖稼動率拉回九成

新纖（1409）今（18）日召開法說會，總經理羅時銓表示，現在景氣就像在黑暗的隧道裡已經看到一點曙光，目前新纖的化纖產能稼動率已從4月的最低點4-5成，拉升回到九成水準，公司下半年營運將走出谷底。

受到新冠肺炎疫情影響，新纖第1季本業虧損，不過受惠杭州廠今年初與當地政府簽訂搬遷補償協議，第2季認列相關的補償金約14億元入帳，推升新纖第2季稅後純益14.04億元，年增168%，比第1季大幅成長14.8倍，逆勢創下四年半新高，換算單季每股純益0.87元。

新纖說明，相關的搬遷補償金第2季大致已全數入帳，第3季只剩下部分機器設備和庫存的處理會帶進一些收入，對整體財報影響不大。

新纖下半年回歸本業，羅時銓表示最壞的時間已過。新纖目前有三大事業，其中占營收比重達55%的塑膠事業今年以來受疫情影響不大，產線的稼動率一直維持在90%-95%。但是營收占比26%的化纖事業，因為大家都不出門、不買衣服，受到影響相當大，第2季化纖產能稼動率一度降到五成以下，不過現在8月已經恢復到九成的水準。

展望下半年，羅時銓認為現在就像在黑暗的隧道中，已經有看到一點曙光，但不知道是真正的曙光？或是對面有人頂著頭燈過來？一切還得謹慎應對。他認為新纖下半年營運確定會好轉，只是復甦速度多快不知道，應該不會是U型或L型，比較可能像Nike勾勾。

即使面對疫情，新纖海外擴張的腳步並未停歇，新纖去年底宣布與越南油電集團（PVN）旗下子公司VNPOLY合作，首度揮軍越南。新纖將運用VNPOLY的產能設備，在越南生產銷售聚酯纖維，鎖定環保、機能型的高端產品。這部分5月已經開始有產出，月產能約200-300噸，10月機台準備加倍開動，產能將倍增，可望為公司下半年營運注入額外動能。

另外新纖今年初宣布攜手日本三菱商事，共同在泰國加碼環保瓶用聚酯產能，目標泰國廠產能將從目前18萬噸倍增到39萬噸，目前設備議價已經完成，準備進行工程發包，前進腳步不變，只是因為疫情因素，原訂2021年第4季投產的目標，將略微順延至2020年上半年。